¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇëÌî¸ø²ð»á¤¬¥ï¥ó¥Ð¥ó»Ïµå¼°¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡¡£±£´Æü¤Îµð¿Í¡½£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹çÁ°¡¢£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇëÌî¸ø²ð»á¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£·£²£¶¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¶¥±ËÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥óÅêµå¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÆâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¡¢ºÎÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤é£±£°ÅÀËþÅÀÃæ£±£°ÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç£±£°ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÇëÌî»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÂ¿¾¯¤Î´·¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ïµå¼°¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÇëÌî»á¤Ï¡ÖÂç´Ñ½°¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££··î£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤âÆü¥Æ¥ì·Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£