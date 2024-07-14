À¶µÜ³¤ÅÍ¡¢¼·¿§¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇYOICHI¤ò·âÇË¡ª GHC²¦ºÂËÉ±Ò¤Ç¡ÖNOAH¤ÎÌ¤Íè¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡7·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤¬2024Ç¯ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ØABEMA presents DESTINATION 2024¡Ù¤ò³«ºÅ¡£´ÝÆ£ÀµÆ»¤ÈWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢AJ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤ò¤Ï¤¸¤á¹¥¥«¡¼¥É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÃæ¡¢Âç¥È¥ê¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È2¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶µÜ³¤ÅÍvs YOICHI¤ÎGHC¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£
¡¡º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ë¼ã¤²¦¼Ô¡¦À¶µÜ¤Ë¡¢Ìó9¥ö·î´Ö¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿°ðÂ¼°¦µ±¤¢¤é¤¿¤áYOICHI¤¬Ä©Àï¤·¤¿¿·À¤ÂåGHCÀï¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎNOAHºÇÀèÃ¼¤Î·ãÆ®¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¹Ê¤ê¶ÚÎÏ¤òÁý¤¹ÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿YOICHI¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇúÈ¯¡£À¶µÜ¤Î¥ê¡¼¥×¥Õ¥í¥Ã¥°¤ò¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥é¥à¤·¹âÂ®Àû²ó¼°¥Ü¥Ç¥£¥¹¥é¥à¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥×ºÝ¤ÎÃÆ´Ý¥¹¥Ô¥¢¡¼¤Ç¼«Ê¬¤â¤í¤È¤âÀ¶µÜ¤ò¾ì³°¤ËÃ¡¤Íî¤È¤¹¡£¤³¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤Ë¾ìÆâ¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖYOICHI¡×¥³¡¼¥ë¡£
¡¡YOICHI¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¶µÜ¤Ï¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤È¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ®¤¤¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¹ë²÷¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿YOICHI¤ËÂÐ³ÑÀþ¥È¥Ú¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âYOICHI¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¼°¤Î¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÀ¶µÜ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤«¤é¥í¡¼¥×¤ò¤ªÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤·¤Æ¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¡£¤³¤Î¹ë²÷¤Ê°ì·â¤Ë¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¯¡£
¡¡¾¡Éé¤È¸«¤¿YOICHI¤ÏµÝ¤ò°ú¤¯¥Ý¡¼¥º¤«¤é¡¢À¶µÜ¤òÃ´¤®¾å¤²¤ÆÊÑ·¿¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤òÁÀ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢À¶µÜ¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¡È°ðÂ¼°¦µ±¡É»þÂå¤ÎÉ¬»¦µ»¡¦ÌµÁÐ¤òÇúÈ¯¡£¤µ¤é¤ËÀ¶µÜ¤ÎÊÑ·¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¿©¤é¤¦¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÑ·¿¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥«¥¦¥ó¥È2¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î²½¤±Êª¤Ç¤¢¤ëÀ¶µÜ¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡£YOICHI¤Î¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤ò¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¼°¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¸åÆ¬Éô¤Ø¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¼°¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¡¢¼·¿§¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊÑ·¿¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ò´°àú¤Ë·è¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥È£³¡£Ç´¤ëYOICHI¤òÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡ÖNOAH¤ÎÌ¤Íè¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤¿²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡£Ä¾Á°¤Î»î¹ç¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»vs AJ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Î¡ÈÌ¾¿ÍÀï¡É¤ËÊ¨¤¤¤¿Í¾±¤¤ò¾Ã¤·µî¤ê¡¢À¸¤¨È´¤¤Õ¤¿¤ê¤ÎGHCÀï¤ÇÉðÆ»´Û¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯NOAH¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡¿ËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä