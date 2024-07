Stray Kids(ストレイキッズ)のHyunjin(ヒョンジン)が、7月12日(現地時間)にイタリア・ミラノで開催された音楽フェスティバル『I-DAYS MILANO 2024』出演時の熱気を伝える最新ショットを投稿した。

写真&動画:Stray Kids ヒョンジンが投稿した『I-DAYS MILANO 2024』での盛り上がり&ライブ写真も!

■スキズ・ヒョンジン、屋外フェスでの色気溢れるステージショット

Stray Kids(ストレイキッズ)は同イベントのヘッドライナーとして華やかなパフォーマンスを披露。

その余韻を感じさせるHyunjinの投稿には、出演者の名前が入ったイベントTシャツやステージ上のHyunjinソロカットや大規模な会場であることがわかる全景などが盛り込まれている。Hyunjinの肌には汗が光っており、いかに思いのこもった熱量高いパフォーマンスであったか伝わってくるほど、臨場感に溢れた写真の数々だ。

Hyunjinはこの投稿に「hope to see you again(また会いましょう)」とメッセージを添えている。

■動画:ミラノの聴衆の歓声が轟く!Stray Kidsのステージ

また、Stray Kids(ストレイキッズ)の公式SNSでは、ミラノの観客を大いに沸かせたパフォーマンスを捉えた動画も公開。こちらも現地の興奮ぶりが伝わる内容となっているので、合わせて注目してほしい。

■動画&写真:『I-DAYS MILANO 2024』公式SNSでは特別メッセージも!

さらに、『I-DAYS MILANO 2024』公式SNSではStray Kidsからの特別メッセージやライブ写真も公開されている。