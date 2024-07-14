¥Î¡¦¥ß¥Ì¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ª¡©Æ»Ã¼¤Ç¥¥¹¤â¡Ä¶Ã¤¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÃíÌÜ
¥Î¡¦¥ß¥Ì¤¬²áµî¤ÎÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÇËÜÆü¡Ê14Æü¡Ë9»þ5Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSBS¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¦¤Á¤Î»Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È24»þ´Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÃË¡É¡ÈÎòÂåµé¼«¸Ê°¦ºÇ¶¯¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ÎÆü¾ï¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Èà¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÈà½÷¤Ï¶åÈø¸Ñ¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë´é¤òÃÎ¤é¤»¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ò¸«¤¿¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¦¤Á¤Î»Ò¡×¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤À¡×¤È´¶Ã²¤·Â³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤ËËÜ¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òË«¤á¤ëÈà¤Î»Ñ¤È¡¢²¦»ÒÍÍ¤ÎµÜÅÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Âð¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯¶Ã¤¤¤¿¡£
ÈþÈ©¤ò¸Ø¤ë¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ÎÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£7¼ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤È30Ê¬´ÖÂ³¤¯È©´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ä¤Ç¤µ¤¨¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿²Æ¤Ç¤âÁ´¤¯¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤âÍÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¥à¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ³¹¤òÊâ¤¯Èà¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö´ñ¿Í¤À¡×¤È¹²¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ÎÄï¤Ç¡¢HOPI POLA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ë¤¬Èà¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Î¡¦¥ß¥Ì¤Ï8ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤È¾×·âÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿MC¤Î¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡Ö·»ÄïÆ±»Î¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¡©¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Î¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡¢Äï¤Ë¼«¸Ê°¦°î¤ì¤ëÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢2²óÌÜ¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç²£ÃÇÊóÆ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¶î¤±´ó¤ê¥¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥¹¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀµÄ¾¤ÊÅú¤¨¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Äï¤â¶ÃØ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎÁê¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÊüÁ÷¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥Î¡¦¥ß¥Ì¤È¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ò¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¦¥Î¡¦¥ß¥Ì¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¡ÄÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤¬ÈÝÄê¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×
´Ú¹ñ¤ÇËÜÆü¡Ê14Æü¡Ë9»þ5Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSBS¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¦¤Á¤Î»Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È24»þ´Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÃË¡É¡ÈÎòÂåµé¼«¸Ê°¦ºÇ¶¯¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ÎÆü¾ï¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Èà¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÈà½÷¤Ï¶åÈø¸Ñ¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë´é¤òÃÎ¤é¤»¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÈ©¤ò¸Ø¤ë¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ÎÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£7¼ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤È30Ê¬´ÖÂ³¤¯È©´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ä¤Ç¤µ¤¨¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿²Æ¤Ç¤âÁ´¤¯¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤âÍÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¥à¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ³¹¤òÊâ¤¯Èà¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö´ñ¿Í¤À¡×¤È¹²¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¥Î¡¦¥ß¥Ì¤ÎÄï¤Ç¡¢HOPI POLA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ë¤¬Èà¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Î¡¦¥ß¥Ì¤Ï8ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤È¾×·âÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿MC¤Î¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡Ö·»ÄïÆ±»Î¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¡©¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Î¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡¢Äï¤Ë¼«¸Ê°¦°î¤ì¤ëÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢2²óÌÜ¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç²£ÃÇÊóÆ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¶î¤±´ó¤ê¥¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥¹¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀµÄ¾¤ÊÅú¤¨¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Äï¤â¶ÃØ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎÁê¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÊüÁ÷¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥Î¡¦¥ß¥Ì¤È¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ò¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¦¥Î¡¦¥ß¥Ì¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¡ÄÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤¬ÈÝÄê¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×