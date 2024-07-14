¥Þ¥óUÂàÃÄ¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥ô¥¡¥é¥ó¡¢¥»¥ê¥¨A¾º³ÊÁÈ¥³¥â²ÃÆþ¤Ë¶á¤Å¤¯
¡¡¸½ºßÌµ½êÂ°¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨A¾º³ÊÁÈ¤Î¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£13Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¤Ï¡¢2011Ç¯²Æ¤«¤é2021Ç¯²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò4²ó¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ò3²óÀ©ÇÆ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¤Ï93¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥·¥¢2018¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯6·î30Æü¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤«¤éµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡ÊMLS¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¥ô¥¡¥é¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥ô¥¡¥é¥ó¤ÏÀèÆü¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ¥³¥â¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹»á¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤¬¥³¥â¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¾µÂú¤·¤¿¤È¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ÀÌó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¤ËÀÇ¶â´ØÏ¢¤Ç²ÝÂê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÃÆþ¤Î¸ø¼°È¯É½¤È¥ô¥¡¥é¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤¬¾¯¿ô³ô¼ç¤òÌ³¤á¤ë¥³¥â¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äÎý½¬»ÜÀß¤Î²þÁõ¤Ê¤É¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ËÃå¼ê¡£¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥í¥Ã¥Æ¥£¤ò¥í¡¼¥Þ¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶á¤Å¤¯¤Ê¤É¡¢Êä¶¯¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¤Ï¡¢2011Ç¯²Æ¤«¤é2021Ç¯²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò4²ó¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ò3²óÀ©ÇÆ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¤Ï93¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥·¥¢2018¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯6·î30Æü¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤«¤éµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ÀÌó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¤ËÀÇ¶â´ØÏ¢¤Ç²ÝÂê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÃÆþ¤Î¸ø¼°È¯É½¤È¥ô¥¡¥é¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤¬¾¯¿ô³ô¼ç¤òÌ³¤á¤ë¥³¥â¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äÎý½¬»ÜÀß¤Î²þÁõ¤Ê¤É¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ËÃå¼ê¡£¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥í¥Ã¥Æ¥£¤ò¥í¡¼¥Þ¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶á¤Å¤¯¤Ê¤É¡¢Êä¶¯¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£