7月14日に函館競馬場で行われる第60回農林水産省賞典函館記念(3歳上・GIII・芝2000m)の馬体重が発表された。

距離短縮のここへ臨むサヴォーナ(牡4、栗東・中竹和也厩舎)は530kg(-2)。前走・巴賞を逃げ切ったホウオウビスケッツ(牡4、美浦・奥村武厩舎)は506kg(-4)。

発走予定時刻は15時45分。

※馬番 馬名 馬体重(増減)

1 サヴォーナ 530(-2)

2 オニャンコポン 486(-2)

3 エンパイアウエスト 500(-8)

4 グランディア 476(-6)

5 サンストックトン 470(-2)

6 リカンカブール 490(-8)

7 エミュー 434(+4)

8 プラチナトレジャー 480(-6)

9 アウスヴァール 494(+10)

10 トップナイフ 480(-2)

11 アケルナルスター 472(0)

12 ホウオウビスケッツ 506(-4)

13 デビットバローズ 522(+4)

14 ハヤヤッコ 484(+2)

15 チャックネイト 476(-6)

16 マイネルクリソーラ 456(-4)