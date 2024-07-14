【函館記念・馬体重】サヴォーナは530kg(-2)、ホウオウビスケッツは506kg(-4)
7月14日に函館競馬場で行われる第60回農林水産省賞典函館記念(3歳上・GIII・芝2000m)の馬体重が発表された。
距離短縮のここへ臨むサヴォーナ(牡4、栗東・中竹和也厩舎)は530kg(-2)。前走・巴賞を逃げ切ったホウオウビスケッツ(牡4、美浦・奥村武厩舎)は506kg(-4)。
発走予定時刻は15時45分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 サヴォーナ 530(-2)
2 オニャンコポン 486(-2)
3 エンパイアウエスト 500(-8)
4 グランディア 476(-6)
5 サンストックトン 470(-2)
6 リカンカブール 490(-8)
7 エミュー 434(+4)
8 プラチナトレジャー 480(-6)
9 アウスヴァール 494(+10)
10 トップナイフ 480(-2)
11 アケルナルスター 472(0)
12 ホウオウビスケッツ 506(-4)
13 デビットバローズ 522(+4)
14 ハヤヤッコ 484(+2)
15 チャックネイト 476(-6)
16 マイネルクリソーラ 456(-4)