º¸¼ê°ìËÜ¡¢µ»½Ñ¤ÇÌ¥¤»¤¿±¦Á°ÂÇ¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢º£µ¨½é1ÈÖµ¯ÍÑ¤ÎÀîÀ¥¹¸¤¬¤Ä¤Ê¤°
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸Á°ÂÇ¡£1»à¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯°ËÆ£Âç³¤¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éº£µ¨½é¤á¤Æ°ìÈÖµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀîÀ¥¹¸¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£µÜ·òÂÀ¤¬³°Â¦¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸¼ê1ËÜ¤Ç±¦Á°¤Ë±¿¤Öµ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤Ç¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÌøÄ®¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¡¢»³ÀîÊæ¹â¤ÏËÞÂà¤·¡¢1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£