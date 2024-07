KISS OF LIFE、新曲「Sticky」が話題沸騰中！“私たちにしては珍しい“清涼”コンセプトです”

KISS OF LIFEが、“怪物新人”として大きな存在感を見せつけている。ソウル広津(クァンジン)区の某所では最近、KISS OF LIFEのニューデジタルシングル「Sticky」のリリース記念インタビューが行われた。昨年7月に1stミニアルバム「KISS OF LIFE」をリリースしてデビューした彼女たちは、新人らしからぬクオリティの高いパフォーマンスで一躍有名に。デビュー直後から韓国内外の主要音楽チャートでストリーミングの再生回数1億回超えを記録し、今年4月にリリースした「Midas Touch」は米ビルボードの「グローバル200」チャートにランクインするなど、熱い人気がとどまることを知らない。

1日には、デジタルシングル「Sticky」をリリース。KISS OF LIFEにしか成しえない自由で眩しい夏の日常を表現し、ファンから好評を得ている。JULIEは「Midas Touch」以降約3ヶ月ぶりとなった新曲のリリースについて、「短い期間ともいえる準備期間の中でリリースしたデジタルシングルですが、KISS OF LIFEらしい曲を届けたいという思いがありました。楽しみながら情熱を込めて、幸せな気持ちで準備しました」と感想を伝えた。BELLEもまた「今年の夏のカムバックは、いつにもまして全員が貪欲にエキサイティングに準備しました」と明らかにした。「Sticky」は、アフロビートジャンルの強みを生かした清涼感あふれるボーカルと、グルーヴ感あふれるパフォーマンスが魅力的な仕上がりとなっている。一方で、収録曲「Te Quireo」は、夏の夜ならではの熱い盛り上がりを感じさせるラテン調のメロディーが印象的だ。夏を感じさせるという共通点はあるが、2曲のイメージはまったく異なる。BELLEは、そんな中で「Sticky」をタイトル曲に採用した理由について「メンバーたちとも、会社ともたくさん悩みました」と明らかに。「『Sticky』は、日中の炎天下で太陽の光が燦々と降り注ぐイメージで、『Te Quireo』は熱い夏の夜の夢を連想させます。2つの曲のイメージを照らし合わせてより自分たちが届けたいものを、と悩んだ末に『Sticky』に決めました」と説明した。彼女はさらに、「これまではガールクラッシュ(女性から見てもカッコいい女性)なイメージが大きかったと思いますが、今回はもう少し清涼感のある、自然な笑顔で楽しく明るく歌うKISS OF LIFEの姿をお見せしたかったんです」と振り返った。「メンバー全員が、『Sticky』をタイトル曲にしたいと思っていたんです」と切り出したのは、NATTY。「私たちの得意ジャンルでもあるアフロビートをいつかは披露したいと思っていて、パフォーマンスも見てもらえれば完璧だと思いました」と自信感を表した。これまでとひと味違う魅力を表現するために、メンバーたちもイメージチェンジを試みたという。HANEULは「健康的な美しさをアピールするために、メンバー全員でたくさん体を動かしました。海外スケジュールの時もジムに行って体型管理をしました」と明らかにした。BELLEは、「爽やかな夏のイメージに合わせて、NATTY姉さんはショートヘアにして、JULIE姉さんはヘアカラーをオレンジ色にしました。そして、私はアッシュベージュに染めて前髪を作りました。HANEULは、清純な魅力を生かすためにストレートのロングヘアにしました」とそれぞれの変化について説明した。夏にカムバックする多くのアーティストは“清涼感”をコンセプトに掲げるが、KISS OF LIFEが表現する清涼感は唯一無二の雰囲気を持っている。これについてJULIEは「今までオールドスクール・ヒップホップとR&Bをベースにやってきたので、今回も海外に対する理解度があってこそ実現するバイブスというか……爽やかさの中でもKISS OF LIFEならではのカラーを引き出せるよう心掛けました」と説明。「パフォーマンス的な部分もそうですが、海外アーティストの影響を受けているという点を踏まえて研究しながら挑戦的なこともたくさんしました」と語った。