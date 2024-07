全世界DL1億以上の大人気釣りゲーム「釣りの達人」がついに日本に上陸し、事前登録を2024年7月10日より開始しました。

事前登録者数に応じて、正式リリース後にアイテムの配布を行います。

さらに、公式SNSでもキャンペーンを開催します。

釣りの達人

■「釣りの達人」とは

次世代釣りゲームを率いる新たな「スタンダード」を!これを目標にフィッシングゲーム一筋で長年開発してきたチームが、釣りの楽しさを最大限に楽しめる「釣りの達人」を開発しました。

ゲームデザインコアポイントは、何といってもリアルな釣りを体験できる事!ジャイロスコープを導入し、スマホでも本当に釣り竿を振っているようなスリル満点で満足感あるプレイ体験を得られます!

世界中から厳選された釣り場と魚で、プレイヤーはいつでも釣りの楽しさと新鮮感を味わえ、総計数百種の魚を釣り上げ、大物を釣り上げた時の高揚感を楽しめます!

そして釣り竿、魚カードなどの育成システムでは、異なるプレイヤーのニーズを満たせ、プレイヤー一人一人の「釣りの達人」という夢を実現できるでしょう。

■特長

【リアルな高画質釣り場】

「釣りの達人」チームは、プレイヤーが没頭できる本格的な釣り場を提供するために、世界中の有名な釣り名所に赴き、現地で取材、とことんこだわり多種多様な地形、気候、そして昼夜の違いを細部まで再現されています!

リアルな高画質釣り場

【多様な魚種】

魚のモデリングはすべてを自社でデザイン、次世代のデザインプロセスに基づき、磨き上げました。

巨大魚や超レア魚など、様々な種類の魚を釣ることができます。

そして大海原で釣り上げる事ができるのは普通の魚だけではありません!個体名がある希少な魚「ネームド」フィッシュが存在し、あなたの強敵もあなたの成長につれて成長します!

【HITの爽快感】

釣りの「楽しさ」を徹底的に再現、フィッシングゲーム一筋だっから分かる。

まるで釣り竿を握ってるようなスリリングな体験ができ、釣り上げた時本当に大物を釣り上げたかのような爽快感を体験できるに違いありません!

『釣りの達人』HITの爽快感

【専用の竿を育成】

数十本の個性豊かで様々な形の釣り竿の中から、自分だけの一本を育成しましょう!釣り人最大の相棒である釣り竿、どの釣り竿でも最大限に強化でき、自分の好きな一本と海原の新たな伝説を切り拓けます!

『釣りの達人』専用の竿を育成

勿論上記以外にも釣りゲーム初のオリジナル要素を沢山導入!

釣りあげた獲物がより大きな魚になるチャンス!何を釣り上けられるか分からない「ワクワク感」!ハイリスクハイリターン釣り場「宝物庫」!そして釣り上げた魚をじっくり鑑賞ができる「水族館」!

釣りにまつわるすべての楽しさを「釣りの達人」でとことん楽しめます!

■事前登録の特典

現在、事前登録を開始しています。

事前登録をしていただいた方には、限定の特典をプレゼントします。

早期登録でお得な特典を手に入れましょう!

『釣りの達人』事前登録特典

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全世界累計DL1億ゲーム日本上陸!大人気釣りゲーム「釣りの達人」 appeared first on Dtimes.