タレントの薬丸玲美(28)が14日、自身のインスタグラムを更新。母で元アイドルの石川秀美さんの58歳の誕生日を祝った。

「Happy Birthday to the best mom 大好きなママのお誕生日」とつづり、秀美さんらとのショットをアップ。「愛してるよー」とつづった。

この投稿に祝福の声のほか、「相変わらずお綺麗で」「いつまでも素敵」「秀美さん、若々しい」「何をしてたらそんなに年を取らずにいられるのでしょうか?」「相変わらず若々しくて可愛らしいのが良いですね」などのコメントが寄せらている。

石川さんは1990年、タレントの薬丸裕英と結婚。長男で俳優の薬丸翔をはじめ、3男2女の子どもたちに恵まれ、現在は玲美とともにハワイで生活している。