Homecomings、東名阪ワンマン開催決定。ファイナルは過去最大規模のZepp Shinjuku (TOKYO)
Homecomingsが毎年恒例の年末企画として、東名阪でのワンマンライブ＜angel near you＞を開催することを発表した。
日程と会場は12月21日愛知・NAGOYA JAMMIN'、12月22日大阪・梅田Shangri-La、そして12月28日の東京公演は過去最大規模となるZepp Shinjuku (TOKYO)。チケットは7月13日よりオフィシャル1次先行予約受付がスタートしている。一般チケットに加えて学割チケットの用意もある。
＜angel near you＞
会場：愛知 NAGOYA JAMMIN'
LIVE：Homecomings (ONE-MAN LIVE)
OPEN 17:00 / START 18:00
前売：STANDING 5,000円（税込） / 学割STANDING 3,500円（税込）
お問合せ：JAILHOUSE 052-936-6035
2024年12月22日 (日)
会場：大阪 梅田 Shangri-La
LIVE：Homecomings (ONE-MAN LIVE)
OPEN 17:00 / START 18:00
前売：STANDING 5,000円（税込） / 学割STANDING 3,500円（税込）
お問合せ：SMASH WEST 06-6535-5569
2024年12月28日 (土)
会場：東京 Zepp Shinjuku (TOKYO)
LIVE：Homecomings (ONE-MAN LIVE)
OPEN 16:00 / START 17:00
前売：STANDING 5,500円（税込）/ 学割STANDING 3,500円（税込）
お問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
オフィシャル1次先行予約受付(東名阪)
https://w.pia.jp/t/homecomings-angelnearyou/
受付期間：7/13(土)21:30〜7/22(月)23:59
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