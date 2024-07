2024年上半期が終わり、大活躍するインフルエンサー JOSTARジョウスターが、2024年集大成となるアルバム『SIRIUS STARZ GAZER』を世界各ストアでデジタルリリース。

6月29日には渋谷グレースバリにて盛大なワンマンイベントをおこない、大成功させました。

JOSTARジョウスター『SIRIUS STARZ GAZER』

2024年上半期が終わり、大活躍するインフルエンサー JOSTARジョウスターが、2024年集大成となるアルバム『SIRIUS STARZ GAZER』を世界各ストアでデジタルリリース。

そんなJOSTARジョウスターがフルアルバムをCD化し、渋谷ギルティにて7月20日にCD発売記念ライブを開催。

さらに渋谷の道玄坂上交差点にて7月8日〜7月20日、街頭ビジョンにて発売を記念したCMを大々的に放映。

大ヒット曲『スターゲイザー』『ULTIMA RISING WAVE』『オーマイガー!!ヤバタクスゼイアン!!』と新刊本『宇宙の王様』『銀河の王様』を含む広告CMをライブ開催までの2週間放映されます。

大ヒット中の『スターゲイザー』は、avex creator agencyのMUSIC BOOSTからインフルエンサー型デビュープログラムとしてJOSTARの歌唱力やクリエイターの才能が認められデビューし、既に次回作品も制作中。

2024年内に開催される渋谷クラブエイジアや銀座グレースバリなどのライブで何らかの発表がされる予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒット曲『スターゲイザー』収録!JOSTARジョウスター『SIRIUS STARZ GAZER』 appeared first on Dtimes.