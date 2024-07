“Free＆Easy”とコラボ！平井 大全国ツアー“HIRAIDAI TOUR 2024”

シンガーソングライター平井 大が、全国ツアー“HIRAIDAI TOUR 2024”を9月7日よりスタートします。

シンガーソングライター平井 大が、全国ツアー“HIRAIDAI TOUR 2024”を9月7日よりスタート!

今届けたい音楽とともに、平井 大の世界観を彩るマーチャンダイズは、California発のヴィンテージなスタイルと西海岸のカルチャーを融合したライフスタイルブランド“Free&Easy”と、日本人アーティストでは初めてコラボレーションを発表。

平井 大の楽曲やライフスタイルを含む世界観を、“Free&Easy”がカリフォルニアを象徴するスタイルを大切にしながらも大胆なグラフィックや絶妙なカラーコンビネーションを使用した“HIRAIDAI TOUR 2024”スペシャルデザイン。

海外ショップのシーズンコレクションのように、楽しんで好みのアイテムをピックアップできます。

また、“HIRAIDAI TOUR 2024”では、ライブアイテムからライフスタイルに寄り添うアイテムまで、人気の「Disney」HIRAIDAIデザイン、「G-SHOCK」、「Hydro Flask」とのコラボレーションアイテムも引き続きラインナップされます。

全国ツアーの会場販売に先駆けて、オンラインショップ「HIRAIDAI official merchandise」では、ツアースタート前に届く一部商品の先行通販予約を7月13日からスタートします。

平井 大の音楽はもちろん、ライフスタイルとなるマーチャンダイズからも目が離せません。

【平井 大】

サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&ギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター。

聴き手の人生に深く寄り添う楽曲たちが、若者を中心に絶大な人気を集めている。

2023年に自身初となるベストアルバム『LOVE+PEACE』をリリース。

2024年、沖縄 ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ・千葉 稲毛海浜公園では、ワンマンビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024」を開催し計50,000人を魅了した。

9月からは待望の全国ツアー「HIRAIDAI TOUR 2024」がスタート。

≪HIRAIDAI TOUR 2024≫

全21ヶ所30公演

2024年9月7日(土)8日(日)千葉:浦安市民文化会館

2024年9月20日(金)熊本:熊本城ホール

2024年9月22日(日)宮崎:宮崎市民文化ホール

2024年10月5日(土)新潟:新潟県民会館

2024年10月6日(日)石川:本多の森 北電ホール

2024年10月8日(火)長野:ホクト文化ホール 大ホール

2024年10月13日(日)栃木:宇都宮市文化会館

2024年10月14日(月・祝)岩手:トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)

2024年10月19日(土)20日(日)愛知:名古屋国際会議場センチュリーホール

2024年10月27日(日)静岡:富士市文化会館ロゼシアター大ホール

2024年10月29日(火)兵庫:神戸国際会館こくさいホール

2024年11月1日(金)2日(土)北海道:札幌文化芸術劇場hitaru

2024年11月14日(木)15日(金)東京:国立競技場代々木第一体育館

2024年11月23日(土)山口:周南市文化会館

2024年11月24日(日)広島:呉信用金庫ホール

2024年11月26日(火)27日(水)大阪:オリックス劇場

2024年11月30日(土)岡山:倉敷市民会館

2024年12月7日(土)8日(日)沖縄:那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2024年12月13日(金)14日(土)福岡:福岡サンパレス

2024年12月21日(土)22日(日)宮城:仙台サンプラザホール

2024年12月28日(土)29日(日)京都:ロームシアター京都メインホール

