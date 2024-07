海外で人気の香りがトップ3に！J-Scent(ジェイセント)｢銀座 蔦屋書店売れ筋ランキング｣

和の香水ブランド『J-Scent(ジェイセント)』が、取扱店である銀座 蔦屋書店での売れ行きに基づき、売れ筋ランキングを作成しました。

J-Scent(ジェイセント)「銀座 蔦屋書店売れ筋ランキング」

銀座 蔦屋書店

東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F

URL:

https://store.tsite.jp/ginza/

和の香水ブランド『J-Scent(ジェイセント)』が、取扱店である銀座 蔦屋書店での売れ行きに基づき、売れ筋ランキングを作成しました。

同店を訪れる外国人観光客や日本の香水ファンから注目を集めており、ランキング1位の香りは「恋雨(こいあめ)」、次いで「和肌(やわはだ)」、「ほうじ茶」となりました。

アメリカのベストセラーである「ほうじ茶」の香りがランキングに入っており、訪日客が多い銀座というエリアならではの結果になっています。

※『J-Scent』のスペースは今後店舗内で移動する場合があります。

■J-Scent 銀座 蔦屋書店売れ筋ランキング(2024年3月〜6月の売れ行きに基づく)

1位:恋雨 / Koiame

2位:和肌 / Yawahada

3位:ほうじ茶 / Roasted Green Tea

4位:光芒 / Shaft of Light

5位:沈香 / Agarwood

■実績の背景

GINZA SIX 6階に位置する銀座 蔦屋書店は外国人観光客の来店も多く、日本らしい香りが注目を集めています。

以前よりJ-Scentの取り扱いはあったものの、3月の「香り満開!和香水J-Scentの春フェスタ」を機に広い平台スペースでの展開に変更。

J-Scentスタッフが現地でお客様応対をする「J-Scent香りの体験会」を開催したことも影響し、書籍やアート作品目的で来店した方の「ついで買い」はもちろん、J-Scentの売り場を目指して来店する方も見られます。

20種以上の香りをラインアップ

・選ぶのが楽しくなる、20種以上のラインアップ

生活スタイルや好みに応じてお気に入りを見つけられる、20種を超える香りのラインアップも特徴です。

英語翻訳版を併記した香りのコンセプト文や、香りのストーリーをじっくりと読み、好みの香りに出会う過程を含めて“J-Scent香水の購入体験”として楽しむことができます。

・海外向けのお土産としても好評

日本の伝統や文化をテーマにしたJ-Scentの香りは外国人観光客からの評価も高く、日本のお土産としての購入もみられます。

中には、日本のお土産リストにJ-Scent商品をメモした上で来店する方も。

J-ScentのSNSアカウントでは「日本滞在中に買いたい。

どこに行けば買えますか。」という問い合わせも多く、日本観光の楽しみの一つにもなっているようです。

香りの説明文を日本語・英語で掲示

■注目の香りピックアップ

・J-Scent「ほうじ茶」の香り

2017年のJ-Scent発売当初からある香りの一つ。

アメリカのJ-Scent取扱店でベストセラーの香りです。

ミントの香りの要素が含まれることから、「夏にもピッタリ」というコメントも。

選りすぐりの茶葉を焙煎したときの香ばしい香り

トップノート:ココナッツ、ピーナッツ、海苔

ミドルノート:ジャスミン、ミント、ウインターグリーン

ラストノート:イリス、シダーウッド、バニラ、クローバー

・J-Scent「和肌」の香り

J-Scentのラインアップの中でも日本国内・海外ともに人気が高い香りです。

季節や性別、年代を問わず使いやすいのも特徴です。

川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした官能的な香り

トップノート:ペアー、グリーンノート

ミドルノート:ミルク、ライスパウダー、ローズ、ジャスミン

ラストノート:ムスク、サンダルウッド、アンバー

シーズンに合わせてディスプレイを変更しています

■取扱商品

J-Scentフレグランスコレクション オードパルファン 50mL 各4,950円(税込)

・J-Scent香りのラインアップ(2024年7月現在)

ほうじ茶、沈香、落雁、花見酒、紙せっけん、紫陽花、ラムネ、柚子、力士、和肌、はちみつとレモン、花街、ヒスイ、光芒、うす紅、黒革、恋雨、薄荷、木屑、あんみつ※、月雫、珈琲、アオイモモ、橙マツリカ、入道雲、陽茉莉※

※あんみつと陽茉莉の香りは期間限定商品につき、同店での販売はございません。

