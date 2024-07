市内18施設！取手市｢ネーミングライツパートナー｣公募

取手市では、資産の有効活用により歳入を確保し、施設の安定的な運営、利用者のサービス向上を図ることを目的に、市内18施設のネーミングライツパートナーを令和6年7月12日(金)から8月30日(金)まで公募します。

取手市「ネーミングライツパートナー」公募

取手市では、資産の有効活用により歳入を確保し、施設の安定的な運営、利用者のサービス向上を図ることを目的に、市内18施設のネーミングライツパートナーを令和6年7月12日(金)から8月30日(金)まで公募中です。

ネーミングライツ事業は本市初の試みとなります。

民間企業等からネーミングライツパートナーを公募し、契約締結後は新たに命名される愛称を積極的に使用していきます。

■ネーミングライツ事業とは

契約により施設の名称に企業名や商品名を冠した愛称を付与する代わりに、ネーミングライツを取得した企業等から対価を得て、施設の運営維持と利用者サービスを図るものです。

ネーミングライツを取得した企業は、施設の命名権とそれに付属する権利(パンフレットに愛称を表示等)を得ることができ、売却した施設側は、契約金を得て施設運営に充てることができます。

このネーミングライツ事業は、施設側にも企業側にもメリットをもたらす施策として注目され、今では身近に利用されている施策です。

■公募施設

1. 市民会館・福祉会館

所在地 :取手市東1-1-5

最低希望金額:200万円/年

契約期間 :3〜5年

「市民会館客席」およそ1,000人収容可能でコンサートやイベント等が開催されています。

2. 取手図書館

所在地 :取手市取手1-12-16

最低希望金額:100万円/年

契約期間 :3年

「取手図書館」JR取手駅東から徒歩15分にある施設です。

2階はインターネットコーナーなどのレファレンスルーム、3階は学習室などがあります。

3. ふじしろ図書館

所在地 :取手市藤代415

最低希望金額:70万円/年

契約期間 :3〜5年

4. 藤代スポーツセンター

所在地 :取手市椚木15

最低希望金額:70万円/年

契約期間 :3〜5年

「藤代スポーツセンター」施設内のアリーナはバスケットボールコートは2面、バレーボールコートは3面設定可能です。

観客席も400席完備しています。

5. 戸頭公民館

所在地 :取手市戸頭6-30-1

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3〜5年

6. 白山公民館

所在地 :取手市白山5-1-5

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3〜5年

7. 井野公民館

所在地 :取手市井野2-17-17

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3〜5年

8. 藤代公民館

所在地 :取手市藤代491-1

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3〜5年

9. 取手緑地運動公園

所在地 :利根川河川敷

最低希望金額:180万円/年

契約期間 :3〜5年

「取手緑地運動公園」野球場、サッカー場、テニスコートなども整備された市民の憩いの場となっています。

夏には「とりで利根川大花火」が開催され、多くの人で賑わいます。

「取手緑地運動公園」の野球場です。

冬には付近がマラソン大会のコースにもなっています。

10. とがしら公園

所在地 :取手市戸頭8-1-2

最低希望金額:80万円/年

契約期間 :3〜5年

11. ゆめみ野公園

所在地 :取手市ゆめみ野4-3

最低希望金額:80万円/年

契約期間 :3〜5年

12. 宮ノ前ふれあい公園

所在地 :取手市戸頭字宮ノ前50 他61筆

最低希望金額:50万円/年

契約期間 :3〜5年

13. 向原公園

所在地 :取手市西1-123-21、1-123-22

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3〜5年

14. 桜が丘近隣公園

所在地 :取手市桜が丘2-18

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3〜5年

15. 新町横断歩道橋

所在地 :取手市新町 取手駅西入口交差点付近

最低希望金額:33万円/年

契約期間 :3〜5年

16. 戸頭横断歩道橋

所在地 :取手市戸頭 戸頭中学校前

最低希望金額:33万円/年

契約期間 :3〜5年

17. サイクルステーションとりで

所在地 :取手市中央町2-17

最低希望金額:30万円/年

契約期間 :3年

18. 藤代駅南口公衆トイレ

所在地 :取手市藤代南1地内

最低希望金額:10万円/年

契約期間 :3〜5年

■公募期間

令和6年7月12日(金)から令和6年8月30日(金)

■公募資格

法人格を有する団体等

別途資格要件がありますので、詳しくは市ホームページ掲載の「取手市ネーミングライツ事業実施要綱」を確認してください。

■公募方法

提出書類を郵送または管財課窓口まで直接持参または電子メール(

kanzai@city.toride.ibaraki.jp

)にて送付

※提出書類は市ホームページに掲載します。

