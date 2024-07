ダイヤモンドネックレスが当たる！ジュエリーブランド「オレフィーチェ」15周年キャンペーン

ジュエリー工房Oreficeは、ジュエリーブランド「オレフィーチェ」が15周年を迎えたことを記念し、以下のキャンペーンおよびイベントを開催します。

ジュエリーブランド「オレフィーチェ」15周年キャンペーン

(1)限定ジュエリーコレクション発売

15周年限定ジュエリーコレクション

15周年を記念して、特別なダイヤモンドを使用した限定ジュエリーコレクションを発売します。

限定ジュエリー(1):ファンシーカットダイヤモンドネックレス

販売方法 :抽選販売

応募期間 :2024年7月18日(木)15:00〜2024年7月24日(水)

限定ジュエリー(2):イエローダイヤモンド「エステルナ」ネックレス・リング

販売方法 :先着販売

販売開始日 :2024年7月25日(木)18:00

数量限定ジュエリー:ローズカットダイヤモンド「ガレロワローズ」リング

販売方法 :数量限定先行販売

販売開始日 :2024年8月1日(木)18:00

※詳細は特設ページを確認してください。

▼ファンシーカットダイヤモンドネックレス

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/sp20240712-4

▼イエローダイヤモンド「エステルナ」ネックレス・リング

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/sp20240712-5

▼ローズカットダイヤモンド「ガレロワローズ」リング

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/sp20240712-6

(2)【15周年記念】究極の一粒ダイヤネックレス投票キャンペーン

究極の一粒ダイヤネックレス投票キャンペーン

オレフィーチェの人気ダイヤモンドネックレス「オルフェ」と「ラウラ」の2種類から、お好きなネックレスに投票していただくキャンペーンを開催します。

投票数が多かったネックレスを選んだ方の中から、抽選で15名様に特別仕様のダイヤモンドネックレス(天然ダイヤモンド0.15ct/K18製)をプレゼントします。

投票期間:2024年7月12日(金)10:00〜2024年8月13日(火)10:00

投票方法:● 公式サイト

● 購入者限定投票会場

● X(旧Twitter)

● Instagram

● 表参道店

● LINE

● メルマガ

● YouTube Live

※詳細は特設ページを確認してください。

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/sp20240712

(3)15周年記念スペシャルライブ配信

スペシャルライブ配信

15周年記念として、特別なテーマを取り上げたスペシャルライブを配信します。

ライブ視聴者だけの特典も用意されていますので、お見逃しなく。

配信日 :2024年7月17日(水)21:00〜

配信方法 :オレフィーチェ公式YouTubeチャンネル

スペシャルライブの見どころ:● リングコーディネート講座

● 地金ミックスのポイント

● 社長&スタッフへのQ&A

● YouTube Live限定投票会場の案内

※詳細は特設ページを確認してください。

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/sp20240712-2

(4)新作ジュエリー発表

新作ジュエリー発表

複数のラインに敷き詰められたダイヤモンドが特徴の「トワール」リングを新作として発表しました。

豪華で洗練されたデザインを楽しめます。

※詳細は特設ページを確認してください。

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/bg20240712-6

(5)あなたのアイデアで完成する!オレフィーチェのオリジナルジュエリーボックスプロジェクト

あなたのアイデアで完成する!オレフィーチェのジュエリーボックスプロジェクト

オレフィーチェ初のオリジナルジュエリーボックスプロジェクトがスタートします。

プロジェクトに参加して、一緒に理想のジュエリーボックスを作り上げましょう。

あなたのアイディアが、新しいジュエリーボックスに反映されるかもしれません。

いただいたアイディアや意見は公式サイトやメールマガジンで紹介していきますのでお楽しみに。

※詳細は特設ページを確認してください。

https://www.orefice.jp/blogs/15th-anniversary/sp20240712box

