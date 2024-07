縁日や工作塾、さかなのつかみどりも！神戸「しあわせの村」夏休みイベント

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」にて、2024年7月〜9月の夏休みの期間中、さかなのつかみどりや縁日など、子どもから大人まで楽しめる夏休みにぴったりのイベントが村内の各施設で開催されます。

神戸「しあわせの村」夏休みイベント

施設名 : しあわせの村

所在地 : 兵庫県神戸市北区しあわせの村1-1

アクセス: 三宮から車・バスで25分

URL :

https://shiawasenomura.org/

「しあわせの村」は205ヘクタールの広大な敷地に芝生広場、トリム園地、温泉、キャンプ・アスレチック・乗馬・アーチェリーなど25種以上の施設があり、自然の中で思いっきり楽しむことができる神戸市の大型公園です。

1. 開催イベント

■夏のお楽しみ縁日

内容 :スーパーボールすくい、がらがらくじなど縁日開催

場所 :本館・宿泊館 エントランスホール

日時 :7月27日(土)・28日(日)

8月4日(日)・10日(土)・11日(日)・12日(月)・

18日(日)・25日(日) 10:00-16:00

問い合わせ先:本館・宿泊館 078-743-8000

■さかなのつかみどり(事前申込制)

内容 :アマゴを手でつかんで、塩焼きにして食べてみよう。

場所 :芝生広場ステージ付近

日時 :7月20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)

8月17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)

9月7日(土)・9月8日(日)

問い合わせ先:温泉健康センター 078-743-8040

■KIDS自然みっけ隊(事前申込制)

内容 :ネイチャーゲームと葉っぱを使ったお面づくり

場所 :温泉健康センター

日時 :8月3日(土)

問い合わせ先 温泉健康センター 078-743-8040

■ちいさな縁日

内容 :わなげ、射的、ヨーヨー釣りなど遊びが大集合

場所 :温泉健康センター

日時 :8月10日(土)から14日(水)

問い合わせ先:温泉健康センター 078-743-8040

■キッズ走り方教室(事前申込制)

内容 :腕の振り方、足のあげ方を練習して走りをマスターしよう

場所 :温泉健康センター

日時 :7月21日(日)・28日(日)

:8月11日(日)・18日(日)

問い合わせ先:温泉健康センター 078-743-8040

■キッズ短期水泳教室(事前申込制)

内容 :3日間の短期集中教室。

水慣れから個々のレベルに合わせて泳ぎ方を練習します

場所 :プール

日時 :7月29日(月)から31日(水)

8月5日(月)から7日(水)・8月26日(月)から28日(水)

問い合わせ先:温泉健康センター 078-743-8040

■世界に一つだけの傘

内容 :ビニール傘に好きなペイントをしてオリジナルの傘をつくろう

場所 :ボウケンノモリ

日時 :7月13日(土)・20日(土)・27日(土)

問い合わせ先:ボウケンノモリ 090-3036-4010

■夏休み工作塾(事前申込制)

内容 :木工工作や紙すきなど、楽しく工作しよう

場所 :研修館

日時 :8月3日(土)

問い合わせ先:NPO法人グループわ 078-743-8101

■PoPPoストーリー

内容 :しあわせの村ユースボランティア「PoPPo(ぽっぽ)」の大学生、

高校生のみんなと、本や紙芝居の読み聞かせ・手遊びを楽しもう

場所 :わいわいハウス

(本館・宿泊館と温泉健康センターを結ぶ渡り廊下)

日時 :7月13日(土)・14日(日)

問い合わせ先:公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 事業課 078-743-8092

■PoPPo夏の縁日

内容 :しあわせの村ユースボランティア「PoPPo(ぽっぽ)」の大学生、

高校生のみんなが、お祭りイベントを開催します

スーパーボール(orヨーヨー)すくい・的当てなど、

楽しい内容が盛りだくさん!

場所 :芝生広場

日時 :8月18日(日)

問い合わせ先:公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 事業課 078-743-8092

■はっぴねすコーナー手作り品販売会・体験会

内容 :障がい者施設製品を、施設スタッフ・利用者が直接販売します。

また、一部日程では体験会も同時開催します。

場所 :温泉健康センター

日時 :7月31日(水)・8月5日(月)・8月6日(火)・8月7日(水)

問い合わせ先:公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 事業課 078-743-8092

■ジュニアサマーキャンプ2024(事前申込制)

内容 :乗馬体験や馬とのふれあい、テニス、バスケットボールなどの

スポーツ、BBQやキャンプファイヤーなどしあわせの村全体を

遊びつくす1泊2日のサマーキャンプ!

場所 :馬事公苑

日時 :8月5日(月)〜6日(火)

問い合わせ先:神戸乗馬倶楽部 078-743-1147

■VRで体験!いぬねことのくらし(事前申込制)

内容 :生身の動物に触れる前に疑似体験を経験できるツール(VR)を

つかって動物の習性や行動について理解を深めます

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :8月7日(水)・8月17日(土)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■いきものといっしょ(事前申込制)

内容 :まちがい探しクイズなどが掲載された、神戸市副読本

「いきものといっしょ〜みぢかなどうぶつに

目をむけてみよう〜」を用いて、神戸市の多様な環境と

人間と生き物が共に生活するということについて学びます

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :7月13日(土)・28日(日)・8月10日(土)・25日(日)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■獣医師の世界を体験しよう!(事前申込制)

内容 :ウサギやハムスターなどのエキゾチックアニマルの生態や

診療について、獣医師から学びます

場所 :研修館 第2研修室

日時 :7月24日(水)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■お散歩診断(座学)(事前申込制)

内容 :犬のボディランゲージを読み解くことで、

愛犬への理解が深まり、吠えや引っ張りの予防・回避につながります

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :7月27日(土)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■アニマルレジンのストラップを作ろう!(事前申込制)

内容 :レジンを使って犬やアヒルなど、

かわいい動物のお尻ストラップを作ります

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :8月2日(金)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■こうべ動物共生センターサマースクール(事前申込制)

内容 :犬や猫とのふれあい方や犬や猫の気持ち等を学び、

VRを活用して犬や猫との暮らしの体験や、

共生センターの保護犬猫のお世話体験を行います

(小学3・4年、小学5・6年対象)

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :8月2日(金)・9日(金)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■張り子作り教室(事前申込制)

内容 :洗濯のりと新聞紙を使って、張り子の生き物作りをします。

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :7月21日(日)・8月5日(月)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■体験!パステル和アート(事前申込制)

内容 :指をクルクル使って、かわいい猫ちゃんの

パステルアートを描きます

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :8月9日(金)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■獣医師の世界を体験しよう!(事前申込制)

内容 :将来獣医師になりたい子どもを対象に、獣医師になるには

どうしたらよいのか、そして、幅広い獣医師の

仕事内容を学びます(中・高生対象)

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :8月18日(日)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■犬猫を飼う前に知っておきたいこと(事前申込制)

内容 :犬猫を飼う前にしっておきたいことや、

自分にはどんなペットが合っているのかなど

マッチングについて、獣医師からお話を聞きます

場所 :こうべ動物共生センター

日時 :8月24日(土)

問い合わせ先:こうべ動物共生センター 078-747-3061

■ソフトテニス体験会(事前申込制)

内容 :これからソフトテニスを始めたい子ども(初心者)と経験者で

さらに上達したい子ども(経験者)のクラス別体験会です

場所 :テニスコート

日時 :7月13日(土)・20日(土)・27日(土)

問い合わせ先:テニスコートクラブハウス 078-743-8080

■親子テニス教室(事前申込制)

内容 :親子でテニスをやってみよう!

対象 :小学生とその保護者(初心者又は経験の浅いお子様)

場所 :テニスコート

日時 :7月15日(月・祝)・8月12日(月・祝)・17日(土)

問い合わせ先:テニスコートクラブハウス 078-743-8080

■キッズテニス体験会(事前申込制)

内容 :テニスで遊びながら楽しく運動しよう

対象 :はじめて又は経験の浅い小学校1年生〜4年生

場所 :テニスコート

日時 :7月15日(月・祝)・8月12日(月・祝)・17日(土)

問い合わせ先:テニスコートクラブハウス 078-743-8080

2. しあわせの村とは

温泉、プール、トレーニングジム、レンタサイクル、ボウケンノモリ、トリム園地、芝生広場などいつ来ても予約なしでも楽しめるアクティビティが満載です。

宿泊やキャンプ場などの施設も大人気(要予約)。

詳しくは公式ホームページやSNSを確認してください。

