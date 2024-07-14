¹â¶¶¿¿Ëã¡Öº¨¤ßÀá¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤â½Ð¤Æ¤¿¡×ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ï¡Ö°õ¾ÝÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¾®¥Ð¥«¤Ë¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê41¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Åê³«É¼Æü¤Î7Æü¡¢·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÁªµó»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ç±þ¤¸¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤È·ã¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºêÎçÆà¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁ°Äó¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é¡È¼å¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤È¤«¡¢°ìÊýÅª¤Ê¼çÄ¥¤Ï°¦¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¸«¤Æ¡£Â¿Ê¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦º¨¤ßÀá¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤â½Ð¤Æ¤¿¤·¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¾®¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÅÔ¤ÎÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£