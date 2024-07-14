14日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1150m・8頭)は、好位追走から直線で前を捕らえた戸崎圭太騎手騎乗の1番人気ケイアイマハナ(牡2、栗東・村山明厩舎)が、逃げ粘った4番人気テイエムダイスター(牝2、栗東・木原一良厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒6(稍重)。

さらに1/2馬身差の3着に3番人気ハルノアラシ(牡2、美浦・相沢郁厩舎)が入った。なお、2番人気ミヤマテウス(牝2、美浦・伊藤圭三厩舎)は7着に終わった。

勝ったケイアイマハナは、父ダノンレジェンド、母ケイアイデイジー、その父クロフネという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ケイアイマハナ(牡2)

騎手:戸崎圭太

厩舎:栗東・村山明

父:ダノンレジェンド

母:ケイアイデイジー

母の父:クロフネ

馬主:ケイアイスタリオン

生産者:新冠橋本牧場

【全着順】

1着 ケイアイマハナ 1人気

2着 テイエムダイスター 4人気

3着 ハルノアラシ 3人気

4着 コパノオーランド 5人気

5着 チョウノミツツボ 6人気

6着 ノアプレスリー 7人気

7着 ミヤマテウス 2人気

8着 タワーリシチ 8人気