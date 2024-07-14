福島6R新馬戦を制したケイアイマハナ(撮影：小金井邦祥)

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　14日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1150m・8頭)は、好位追走から直線で前を捕らえた戸崎圭太騎手騎乗の1番人気ケイアイマハナ(牡2、栗東・村山明厩舎)が、逃げ粘った4番人気テイエムダイスター(牝2、栗東・木原一良厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒6(稍重)。

　さらに1/2馬身差の3着に3番人気ハルノアラシ(牡2、美浦・相沢郁厩舎)が入った。なお、2番人気ミヤマテウス(牝2、美浦・伊藤圭三厩舎)は7着に終わった。

　勝ったケイアイマハナは、父ダノンレジェンド、母ケイアイデイジー、その父クロフネという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ケイアイマハナ(牡2)
騎手:戸崎圭太
厩舎:栗東・村山明
父:ダノンレジェンド
母:ケイアイデイジー
母の父:クロフネ
馬主:ケイアイスタリオン
生産者:新冠橋本牧場

【全着順】
1着　ケイアイマハナ　1人気
2着　テイエムダイスター　4人気
3着　ハルノアラシ　3人気
4着　コパノオーランド　5人気
5着　チョウノミツツボ　6人気
6着　ノアプレスリー　7人気
7着　ミヤマテウス　2人気
8着　タワーリシチ　8人気