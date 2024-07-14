【福島6R新馬戦結果】ダノンレジェンド産駒ケイアイマハナが人気に応えてV
14日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1150m・8頭)は、好位追走から直線で前を捕らえた戸崎圭太騎手騎乗の1番人気ケイアイマハナ(牡2、栗東・村山明厩舎)が、逃げ粘った4番人気テイエムダイスター(牝2、栗東・木原一良厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒6(稍重)。
さらに1/2馬身差の3着に3番人気ハルノアラシ(牡2、美浦・相沢郁厩舎)が入った。なお、2番人気ミヤマテウス(牝2、美浦・伊藤圭三厩舎)は7着に終わった。
勝ったケイアイマハナは、父ダノンレジェンド、母ケイアイデイジー、その父クロフネという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆ケイアイマハナ(牡2)
騎手:戸崎圭太
厩舎:栗東・村山明
父:ダノンレジェンド
母:ケイアイデイジー
母の父:クロフネ
馬主:ケイアイスタリオン
生産者:新冠橋本牧場
【全着順】
1着 ケイアイマハナ 1人気
2着 テイエムダイスター 4人気
3着 ハルノアラシ 3人気
4着 コパノオーランド 5人気
5着 チョウノミツツボ 6人気
6着 ノアプレスリー 7人気
7着 ミヤマテウス 2人気
8着 タワーリシチ 8人気