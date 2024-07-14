ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¢¥¸¥¢¿ÍºÇÂ¿¤Þ¤Ç£±£¸ËÜ¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö½©¿®¼é¤¬£±£¶Ç¯¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬Êø¤ì¤ë¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç£Í£Ì£ÂÄÌ»»£²£°£°¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££´·î£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤Î£±£·£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿ÍÎ¹¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£°¹æ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£È£Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Öº£¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤éº£µ¨Ãæ¤Ë½©¿®¼é¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë£Í£Ì£Â¥¢¥¸¥¢½Ð¿È¼Ô¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤Î£²£±£¸ËÜ¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£½©¿®¼é¤Ï£±£¶Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¿¤Ã¤¿£·Ç¯¤Ç¿·µÏ¿¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¡££±£¶Ç¯¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬Êø¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹¹¿·à¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óá¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¿®¼é¡Ê¥Á¥å¡¦¥·¥ó¥¹¡Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç£±£¶Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»£²£±£¸ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍºÇÂ¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤â£Ë£Â£Ï¥ê¡¼¥°¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë´Ú¹ñ¤Î±ÑÍº¤À¡£ÂçµÏ¿¤Ë¤¢¤È£±£¸ËÜ¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£