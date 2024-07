“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ”エピカの9周年イベントの豪華コラボノベルティ第1弾として“Alex Jewelry x epica”のオリジナルストラップがもらえるキャンペーンを開催します。

epica OKINAWA「epica 9th Anniversary x Alex Jewelry」

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ”エピカの9周年イベントの豪華コラボノベルティ第1弾として“Alex Jewelry x epica”のオリジナルストラップがもらえるキャンペーンを開催!

期間:2024年7月

場所:epica OKINAWA 年中無休 OPEN 9:00PM

2020年「From Beeds To Diamond」をコンセプトにスタートしたAlex Jewelryは、YTG、Hana、Alexの3人のデザイナーによる性別や年齢を問わないジュエリーブランド。

宝石=特別で非日常的なものではなく、日常で身近に着用できるデザインを意識しながら、仕入れ時から宝石一粒一粒のカットにまでこだわったS LINEや見るたびにポジティブな気持ちになれるようなカラーとワードを組み合わせたH LINEなどを展開しています。

※ストラップについて

付属のスマホホルダーを使えばカバーに通してストラップが付けられます。

他にもバック、ポーチ、ハンディファン、カメラにもおすすめです。

腕に通せば落下防止にもなります。

<YTG/SAM プロフィール>

Alex Jewelryのクリエイティブディレクター。

千葉雄喜が北区王子を拠点に地元の仲間と展開するアパレルブランド/ショップ「Dogs」の立ち上げメンバーとして活動する中で、ジュエリーデザインを手掛けるに至った。

「昔から恐竜や化石、鉱物が好きで、子供の頃の夢は考古学者だった。

それが宝石に興味を持ったきっかけ。

Alex Jewelryは良いと思ったものを素直な気持ちで選んで着用してほしい」

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

沖縄エピカとは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点でナイトクラブを高田 一司氏がプロデュースしています。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のサウンドセット、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングに拘った制作をしています。

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ エピカ”

世界的トップモデル、有名アーティスト、トップアスリート、芸能人に至るまで来場する大人気店舗。

毎週末は1,000名以上の集客を記録し入場規制にもなるほどの大人気ウィークエンドパーティー。

世界水準のサウンドとオーディエンスのエネルギーは圧倒的で、日本ではここでしか体感出来ないものがあります。

1フロアで構成された国内最大のナイトクラブ/ライブスタジオ。

ガラスで仕切られたラウンジルーム、バーカウンターを併設したプライベートVIP個室(カラオケ付き)、アーティストや有名人専用のシークレットVIPルーム(カラオケ付き)を完備した、国内最大のエンターテインメントナイトクラブ。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Followr

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボノベルティ第1弾はオリジナルストラップ!epica OKINAWA「epica 9th Anniversary x Alex Jewelry」 appeared first on Dtimes.