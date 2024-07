eMobility ソリューションを広める！カールツァイス『人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYA』

光学機器ブランドとして世界に様々な革新的な製品を発表してきたカールツァイスは、2024年7月17日〜19日、愛知県国際展示場で開催される『人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYA』に出展します。

カールツァイス『人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYA』

開催日時 :7月17日(水)〜7月19日(金)10:00〜17:00

会場 :Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示Eホール 小間番号:[94]

(〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1)

アクセス :名鉄常滑線「名鉄中部国際空港」駅 徒歩約5分

入場料 :無料(事前登録制)

主催 :公益社団法人自動車技術会

公式サイト:人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYA

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/

■「人とくるまのテクノロジー展」出展の背景

カールツァイスはその歴史やさまざまな技術を活かし自動車業界の品質管理プロセスに関する課題や重要性を解決する「ZEISSの eMobility ソリューション」を業界のみなさまにもっと知っていただきたい想いから出展をします。

会期中にはバッテリー、カーエレクトロニクス、ダイカストに関するソリューションと製品の紹介やNEVに関するセミナーなども開催しています。

■『人とくるまのテクノロジー展』について

「人とくるまのテクノロジー展」(Automotive Engineering Exposition)は、来場者3万人を超える、国内最大規模の自動車業界の技術展。

業界の第一線で活躍する技術者や研究者のための専門展として知られており、技術革新の推進のため各メーカーはもちろん大学や専門学校、工業高の学生なども参加している。

<セミナー内容>

新車開発の短期化、部品の複雑化が進む中、部品検査の精度がますます重要になっています。

精度の高い寸法計測や独自の光学レンズを用いた超高解像度観察や多様な解析で、検査精度を高めスムーズな製造工程を実現する「ZEISS X線シリーズ」を紹介します。

