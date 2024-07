フリー(購読無料)の本格的な電子版音楽雑誌「ERIS/エリス」第42号が7月18日(木)発行されます。

BCCKS「ERIS/エリス」第42号

発行日 :2024年7月18日(年3回発行、2012年創刊)

出版社 :エリスメディア

発行場所 :webサービス「BCCKS」(https://bccks.jp/)

商品形態 :本誌HPでのメールアドレス会員登録により無料で購読

編集人 :萩原健太 (購読登録者数:28,000人)

記事内容 :通常の音楽誌が扱う新譜、ライヴ情報などは載せず、個性溢れる著名執筆陣が1万字のボリュームで音楽を熱くマニアックに語ります。

音楽を読む楽しさ満載!

フリー(購読無料)の本格的な電子版音楽雑誌「ERIS/エリス」第42号は7月18日(木)発行。

巻頭には、北中正和によるインタビュー「ベラ&アビゲイル夫妻が語るワールド・オブ・バンジョー」と、宇田和弘のアルバム・ガイド“selected discography”を掲載。

5月末にコンサートで来日したグラミー受賞バンジョー・デュオ、ベラ・フレック&アビゲイル・ウォッシュバーン夫妻に北中正和がインタビュー。

ブルーグラスやトラディショナル・フォークから、ジャズ、フュージョン、ワールド・ミュージック、クラッシックにわたる多様な音楽に挑んできた二人の音楽観とキャリア、またバンジョーという楽器の特殊性や魅力について、たっぷりと語っています。

加えて、宇田和弘がベラ夫妻に関連するアルバムを、デビュー録音から新作までの50作近いディスコグラフィの中から代表的な16枚をセレクト。

各アルバムからベラの魅力を浮き彫りにします。

今号も充実の連載陣、萩原健太の「ソングライター・ファイル」は村井邦彦インタビュー『名曲の裏側にある秘密を覗く』、岡本郁生はシーラ・Eの初サルサ・アルバムとなる新作『バイラル』、能地祐子は『オーケストラ・ニッポニカ見聞記』など幅広いジャンルの「エリス」でしか読めない力作記事が満載です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベラ・フレックインタビューも!BCCKS「ERIS/エリス」第42号 appeared first on Dtimes.