『デッドプール＆ウルヴァリン』のお面をプレゼント！東雲堂「にわかせんぺい」

福岡土産の定番「にわかせんぺい」を販売する東雲堂は、ウォルト・ディズニー・ジャパン配給の映画『デッドプール&ウルヴァリン』(7月24日公開)の日本での公開を記念したプロモーションに協力します。

東雲堂「にわかせんぺい」

(C) 2024 20th Century Studios / (C) and (TM) 2024 MARVEL.

■東雲堂公認!「にわかせんぺい」にインスパイアされた“デッドプール”と“ウルヴァリン”のお面

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県の映画館で『デッドプール&ウルヴァリン』を鑑賞された方に、公開初日から先着で「にわかせんぺい」の特徴的な太い眉が入った“デッドプール”と“ウルヴァリン”のお面(両面仕様)がプレゼントされます。

詳細は映画公式サイトにて確認してください。

(数量限定・無くなり次第配布終了)

※7月19日〜7月23日の間に、福岡県内にて数量限定で先行入手いただける機会を設けます。

詳細は追って、東雲堂の公式Xで発表。

■映画『デッドプール&ウルヴァリン』公開記念スペシャルパッケージ入り「にわかせんぺい」(ミニ箱・非売品)

“デッドプール”と“ウルヴァリン”のお面のデザインがプリントされたスペシャルパッケージ入りの「にわかせんぺい」(ミニ箱)を、映画『デッドプール&ウルヴァリン』のプロモーションアイテムとして制作しました。

(非売品・店頭販売なし)

※各種メディアを通じてのプレゼント等を予定しています。

詳細は追って、東雲堂の公式Xで発表しましたのでお楽しみに!

※中に入っている煎餅は通常販売されているミニ箱と同様です。

