カナダvsウルグアイ 試合記録
【コパ・アメリカ20243位決定戦】(バンク・オブ・アメリカ・スタジアム)
カナダ 2-2(PK3-4)ウルグアイ
<得点者>
[カ]イスマエル コネ(22分)、ジョナサン・デイビッド(80分)
[ウ]ロドリゴ・ベンタンクール(8分)、ルイス・スアレス(90分+2)
<警告>
[カ]ルク デ・フジョロル(7分)、T. Oluwaseyi(63分)、イスマエル コネ(78分)、デイン セント クレア(93分)
[ウ]マティアス・ビーニャ(26分)、ロドリゴ・ベンタンクール(85分)
└コパ・アメリカ3位決定戦はウルグアイに軍配! ルイス・スアレスが土壇場同点弾、PK戦でカナダを撃破
カナダ 2-2(PK3-4)ウルグアイ
<得点者>
[カ]イスマエル コネ(22分)、ジョナサン・デイビッド(80分)
[ウ]ロドリゴ・ベンタンクール(8分)、ルイス・スアレス(90分+2)
<警告>
[カ]ルク デ・フジョロル(7分)、T. Oluwaseyi(63分)、イスマエル コネ(78分)、デイン セント クレア(93分)
[ウ]マティアス・ビーニャ(26分)、ロドリゴ・ベンタンクール(85分)
└コパ・アメリカ3位決定戦はウルグアイに軍配! ルイス・スアレスが土壇場同点弾、PK戦でカナダを撃破