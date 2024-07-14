¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢Æó²ó¤Ë£´ÅÀÌÜ¤Îº¸Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤µ¤ìÇÔ¤ì¤ë
¡¡¡Ö¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹£µ¡Ý£´¥«¥Ö¥¹¢¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè£²Àï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè£±Àï¤Ç¤ÏÃæ±Û¤¨¤Ëº£µ¨£±£³¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÀïÏ¢Â³£±Æü£²È¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï±¦Èô¡££²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¡¢£³ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÎëÌÚ¤¬»°Í·´Ö¤òÇË¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££´¡Ý£³¤Ç·Þ¤¨¤¿»Í²ó¤Ï£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¼·²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤ÏÀèÆ¬¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì£´¡Ý£µ¤È£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¤Ï£±»à¸ã¤Ëº¸Á°ÂÇ¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Î½éµå¤¬Ë½Åê¤È¤Ê¤êÎëÌÚ¤ÏÆóÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤¢¤È°ìÂÇ¤¬½Ð¤º¥«¥Ö¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£