羊文学、全国ツアー＜soft soul, prickly eyes＞追加公演決定
羊文学が8月より全国12ヶ所を巡る自身最大規模の全国ツアー＜羊文学 TOUR 2024 "soft soul, prickly eyes"＞を開催する。同ツアーの東京公演チケットが即日完売につき、10月3日に東京ガーデンシアターで追加公演を開催することが発表となった。
◆羊文学 画像
ツアータイトルの＜soft soul, prickly eyes＞は“柔らかな魂、とげのある瞳”という意味を持つ。ツアータイトルのビジュアルを手掛けたのは、ファッションブランドTTTMSW(ティー)だ。羊文学の全国ツアーは2023年9月に開催された＜羊文学 Tour 2023 “if i were an angel,”＞以来、1年ぶりとなる。
■＜羊文学 TOUR 2024 “soft soul, prickly eyes”＞
09月02日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama
09月05日(木) 愛知・Zepp Nagoya
09月06日(金) 大阪・Zepp Namba
09月08日(日) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
09月13日(金) 北海道・Zepp Sappro
09月20日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
09月21日(土) 熊本・KUMAMOTO B.9V1
09月23日(祝/月) 香川・festhalle
09月27日(金) 石川・EIGHT HALL
09月29日(日) 新潟・NIIGATA LOTS
10月02日(水) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
10月03日(木) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
▼チケット
1階スタンディング：￥6,000(1D別/税込)
2階指定：￥6,500(1D別/税込)
※TOKYO GARDEN THEATER公演：全席指定：￥6,800(税込)
（問）スマッシュ 03-3444-6751
https://hitsujibungaku.bitfan.id
■ライブ映像作品(Blu-ray・DVD)／アナログ盤ライブアルバム『横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」』
※タイトルや収録楽曲など後日改めて発表
【映像作品(Blu-ray / DVD)】￥5,500+tax
【アナログ盤(ブラックヴァイナル2枚組予定)】￥6,000+tax
【デラックスエディション(LP(2枚組)＋Blu-ray(DVD)+特典)】￥14,000+tax
・アナログ盤の予約： https://fcls.lnk.to/dksTRl
・映像作品の予約：https://fcls.lnk.to/Wixxsj
・デラックスエディションの予約：https://fcls.lnk.to/KpGPZD
※各チェーン、商品カートが上がり次第の受付開始
関連リンク
◆羊文学 オフィシャルX(旧Twitter)
◆羊文学 オフィシャルInstagram
◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆羊文学 × ひつじのショーン 特設サイト