ソニー・クリエイティブプロダクツが取り扱う、韓国でZ世代を中心に人気爆発中の人気キャラクター「パンパンくんの日常」が、ラフォーレ原宿で開催される「ラフォーレ市場」の広告ビジュアルに起用されることが決定しました。

ラフォーレ原宿「ラフォーレ市場」

開催期間:2024年7月25日(木)〜7月29日(月)

※LAFORET GRAND BAZARと同時開催

開催場所:ラフォーレ原宿

※館内におけるビジュアルの露出をはじめ、屋外外壁・ビジョン・各種広告媒体等で展開。

ソニー・クリエイティブプロダクツが取り扱う、韓国でZ世代を中心に人気爆発中の人気キャラクター「パンパンくんの日常」が、ラフォーレ原宿で開催される「ラフォーレ市場」の広告ビジュアルに起用されることが決定。

「パンパンくんの日常」は2022年7月にYouTubeで公開するや否や爆発的な人気になり、現在YouTubeチャンネル登録者数が230万人を突破、毎月10万人ペースで増え続けています。

2023年7月には韓国・ソウルにてPOP UPイベントを開催、1,700人以上の待機列、12日間の会期中2日目でほぼすべてのアイテムが完売という事態となりました。

2023年12月14日には、待望の2度目となるPOP UPイベントを韓国・ソンスで開催し、今回、ラフォーレ原宿での国内初の期間限定POP UP STOREオープンとともに、「ラフォーレ市場」での広告ビジュアルに起用されることになりました。

また、7月30日より、初のLINE公式スタンプを40種類発売することも決定しました。

●「パンパンくんの日常」LINE公式スタンプ

発売日:2024年7月30日(火)発売開始

内容 :パンパンくん初のLINE公式スタンプ40個

価格 :250円(税込)/100LINEコイン

※詳細は今後公式HPや、SNS等で発表します。

今後もオリジナルのアーケードゲーム、モバイルゲーム、プライズ商品など続々と発売予定です。

さらに12月には、待望の日本国内初の展示イベントの開催も予定されています。

(C) 2024 Leejuyong

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Z世代に人気爆発中の「パンパンくんの日常」起用!ラフォーレ原宿「ラフォーレ市場」 appeared first on Dtimes.