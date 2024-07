「越谷アルファーズ」と締結！「テイツー」2024-2025SEASON オフィシャルパートナー

テイツーは、今回、B1リーグに所属するプロバスケットボールチーム「越谷アルファーズ」と、2024-2025SEASONにおけるオフィシャルパートナー契約を締結しました。

「テイツー」2024-2025SEASON オフィシャルパートナー締結

■越谷アルファーズについて

越谷アルファーズは1997年に大塚商会のバスケットボール部として創部しました。

その後JBL2、NBDLなどのリーグを経て、現在国内男子バスケットボールリーグ『B.LEAGUE』に所属しています。

2018年には埼玉県越谷市とホームタウン提携を組み、越谷市初のプロクラブとなりました。

クラブ名のα(アルファ)は『はじまり』であり、未知の力で挑戦を続け、みんなにとっての+αを生み出すクラブでありたいという想いが込められています。

2023-24SEASONに悲願のB1昇格を勝ち取り、2024-25SEASONからは国内トップリーグ『B1リーグ』の舞台で戦います。

