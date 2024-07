監督最新作のブルーレイ&DVD、4K Ultra HDが2024年9月4日(水)にリリースされることが決定した。

第96回アカデミー賞®では作品賞のほか、監督賞、主演男優賞(キリアン・マーフィ)、助演男優賞(ロバート・ダウニー・Jr.)、作曲賞、撮影賞、編集賞など最多7部門を受賞した『オッペンハイマー』。第81回ゴールデングローブ賞では、クリストファー・ノーラン初の監督賞を受賞、他最多5部門を受賞した。

『ダークナイト』『TENET テネット』など、ノーラン独特の映像世界に魅せられたファンは多く、名前で観客を呼べる監督の一人である。本作でもその映像表現で観る者を圧倒している。

世界興行収入は9億6,000万ドルを突破。実在の人物を描いた伝記映画としては2018年公開の『ボヘミアン・ラプソディ』を抜いて歴代1位となった。米レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家スコア93%、オーディエンススコアは91%と高評価を記録。『タクシードライバー』の脚本家ポール・シュレイダーや『マグノリア』のポール・トーマス・アンダーソン監督、『オーシャンズ11』のスティーブン・ソダーバーグ監督などからも絶賛の声が上がった。

出演者には豪華俳優陣が集結。オッペンハイマー役のほか、エミリー・ブラント、ロバート・ダウニー・Jr.、マット・デイモン、ラミ・マレック、フローレンス・ピュー、ケネス・ブラナー、ジョシュ・ハートネット、ゲイリー・オールドマン、デイン・デハーン、ジャック・クエイドなどハリウッドを代表する豪華俳優が出演した。



『オッペンハイマー』ブルーレイ+DVD(ボーナスブルーレイ付)

『オッペンハイマー』4K Ultra HD+ブルーレイ(ボーナスブルーレイ付)

(C) 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. 価格:\5,280(税込) Disc枚数:3 特典映像:約217分■アウターケース(Oリング)仕様■ボーナスブルーレイディスク/収録内容・現代の物語:メイキング・オブ・「オッペンハイマー」 1. 我は死なり 2. 先覚者たち 3. マンハッタン計画 4. 神は細部に宿る5. この世界に生きる 6. 音楽は聴けるか? 7. 奇跡を起こす・フィルムの革新:「オッペンハイマー」における65ミリモノクロフィルム・ミート・ザ・プレス:「オッペンハイマー」Q&A・戦争のない世界へ:オッペンハイマーと原子爆弾・予告編集(C) 2023 Universal Studios. All Rights Reserved. 価格:\7,260(税込) Disc枚数:3 特典映像:約217分■アウターケース(Oリング)仕様■ボーナスブルーレイディスク/収録内容・現代の物語:メイキング・オブ・「オッペンハイマー」1. 我は死なり 2. 先覚者たち 3. マンハッタン計画 4. 神は細部に宿る 5. この世界に生きる 6. 音楽は聴けるか? 7. 奇跡を起こす・フィルムの革新:「オッペンハイマー」における65ミリモノクロフィルム・ミート・ザ・プレス:「オッペンハイマー」Q&A・戦争のない世界へ:オッペンハイマーと原子爆弾・予告編集

※発売日、仕様、特典、デザインは都合により変更する場合がございます。※同日ブルーレイ・DVDレンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『オッペンハイマー』ブルーレイ&DVD、4K Ultra HDは2024年9月4日(水)発売開始。デジタル販売は9月4日(水)、デジタルレンタルは9月25日(水)配信スタート。

