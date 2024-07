ヒュー・グラント、老舗映画館が潰れてガッカリ ─ 「これからはストリーミングのコンテンツを見よう、スマホいじりながら」と皮肉たっぷり

近年、日本国内の老舗劇場が相次いで閉館・休館を発表し、各地の映画ファンが悲しい想いを募らせているが、海外も映画館をめぐる状況には近しいものがあるようだ。

『ラブ・アクチュアリー』(2003)(2023)などで知られるベテラン俳優、もそのひとり。イギリス・ロンドンの映画館「フルハム・ロード・ピクチャーハウス」の閉館を受けて、アカウントにて思いの丈を綴っている。

「フルハム・ロード・シネマが94年の歴史に幕を閉じます。とてつもなく耐えがたい。みんな家で腰掛けて、“ストリーミング”で、“コンテンツ”を見ましょう。スクロールしながら。みじめな顔の絵文字」

Fulham Rd cinema closing after 94 years. Strangely unbearable. Let’s all sit at home and watch « content » on « streaming ». While scrolling. Miserable face emoji.