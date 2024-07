リドリー・スコット監督『グラディエーター』(2000)の24年ぶりとなる続編映画『グラディエーターII』の予告編が、公開後24時間の再生回数で『トップガン マーヴェリック』(2022)を超えたことがわかった。

米によると、『グラディエーターII』の予告編は、公開後24時間で全世界にて1億2,800万回再生されたとのこと(YouTubeのほか、InstagramやX、TikTok、FacebookなどSNS上での再生を含む)。米国ではXのトレンドで1位、Googleの検索トレンドで2位にランクインしたほか、公開から2日以上が経過した現在もYouTubeのトレンド上位に入り続けている。

同じくパラマウント・ピクチャーズによる大ヒット作『トップガン マーヴェリック』は、予告編の再生回数が公開後24時間で7,500回。同作は劇場公開時、米国のオープニング興行収入が1億2,670万ドル(3日間)の大ヒットとなった。『グラディエーターII』も同様の大ヒットが期待されるところだ。

なお『グラディエーターII』の予告編は、公開後48時間で1億7,700万回、現時点では1億8,000万回以上再生されているという。

『グラディエーターII』には、前作から監督のリドリー・スコットが続投。『aftersun/アフターサン』(2022)『異人たち』(2024)のポール・メスカルが主演を務める。ローマ帝国が栄華を誇った時代、暴君の圧政で自由を奪われた主人公・ルシアスは、グラディエーター(剣闘士)としてコロセウム(円形闘技場)での闘いに身を投じる。怒りに燃えるルシアスは、帝国への復讐を果たすことができるのか……。

共演には名優デンゼル・ワシントン、(2019-)「The Last of Us」(2023-)のペドロ・パスカル、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)のジョセフ・クイン、『フィアー・ストリート』シリーズのフレッド・ヘッキンジャー。前作でコモドゥス皇帝の姉・ルッシラ役を演じたコニー・ニールセンも復帰を果たす。

映画『グラディエーターII』は2024年11月15日(金)全国公開。

