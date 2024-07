ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン4第7話『インサイダー』では、新ブラック・ノワールの能力が判明した。多くが謎に包まれてきた新ブラック・ノワールが突如として披露した能力、演じた俳優も大興奮だったという。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン4第7話『インサイダー』のネタバレが含まれています。

© Amazon MGM Studios 「ザ・ボーイズ」シーズン4、新ブラック・ノワールが飛ぶ

「ザ・ボーイズ」シーズン4第7話『インサイダー』では、ヴォート社最強のヒーローチーム“セブン”と彼らに恨みを持つ自警集団“ザ・ボーイズ”のバトルが展開された。対戦カードはブッチャー&アニー/スターライトVSディープ&ブラック・ノワール。最初は両サイド互角の戦いを見せていたが、だんだんとボーイズ側が劣勢に。するとセブンを裏切ったAトレインとマザーズ・ミルクが援護に駆けつけた。

戦いのハイライトはブラック・ノワールだ。なんとブラック・ノワール、本気モードになると空中に浮かび始めたではないか。弱ったブッチャーに「空飛ぶペニスを喰らえ」と意気込み攻撃を仕掛けようとしたところで、ガトリング砲を持ったマザーズ・ミルクの連射を浴び、外に飛ばされてしまった。

© Amazon Content Services LLC

ブラック・ノワールといえばシーズン4から中の人が変わり、その能力は定かでなかったが、まさか空を飛ぶことができたとは……。新旧ブラック・ノワールを演じているネイサン・ミッチェルも大興奮だったようで、米に飛行能力を初めて知った時のことを振り返っている。

「彼が飛ぶと知った時は、すごくワクワクしました。誰もが一番に望むようなスーパーパワーですもの。飛びたくないなんて人はいるんでしょうか。 それから、このキャラクターが自由に使える道具と組み合わせるんですよ。想像してみてください。空を飛べる人がナイフの束を持って向かってくるのを。 そうすることで、全く違う次元の話になります。」

実はブラック・ノワールの飛ぶ能力は、第7話配信開始前に示唆されていたことであった。「ザ・ボーイズ」の公式X(旧Twitter)では、新ブラック・ノワールの中の人のオーディション映像が公開されており、審査員に空を飛べることをアピールしている姿が収められていたのだ(0:35~)。

New Noir really nailed the audition - THE BOYS (@TheBoysTV)

第7話では軽く宙に浮いたほどで本領発揮することができなかった新ブラック・ノワール。「空飛ぶペニスを喰らえ」と言い放った後にどんな技を繰り出そうとしていたのかが気になるが、今後の展開に注目だ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4第1話~第7話はで独占配信中。

