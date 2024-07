人気ドラマ「ザ・ボーイズ」は、シーズン5をもって完結することが判明済み。シーズン4も佳境に差し掛かる中、終わりは確実に近づいてきている。

しかし、出演者の1人はドラマでの完結を望んでいないのだという。マザーズミルク役としてシーズン1から出演してきたラズ・アロンソだ。米ポッドキャスト番組「」に出演したアロンソは、代替案をこのように提案している。

「僕はこの作品が長編映画で完結すべきだと(ショーランナーの)エリック・クリプキに提案し続けてきたんですが、うまくいっていません。シーズン5の最終話をクリフハンガーにして、映画を発表するんですよ。」

劇場版「ザ・ボーイズ」での締めくくりを希望しているアロンソだが、製作を率いるエリック・クリプキはなかなか頭を縦に振ってくれないのだという。しかし、アロンソは孤立無援というわけではなく、番組に同席していたホームランダー役のアンソニー・スターが「僕も参加します」と手を挙げ、映画版での閉幕に同調した。

ハリウッドにおいて、ドラマ完結後に映画が製作された一例では「ブレイキング・バッド」(2008-2013)が挙げられる。映画『エルカミーノ:ブレイキング・バッド ムービー』(2019)ではアーロン・ポールが演じたジェシー・ピンクマンのその後が描かれた。もっとも、同作はドラマ版の後日譚という立ち位置。物語がドラマ内で直接引き継がれたわけではない。

アロンソが提案したアイデアが実現したら革新的なことだが、果たして想いは通じるだろうか。現在、水面下ではシーズン5の脚本作業が進められているところ。2024年5月下旬の時点で、クリプキはシーズン5について「けっこうクールな構想があります」「クレイジーな話が飛び交っている」と一方、「まだ何も固まっていません」とも明かしていた。

「ザ・ボーイズ」はAmazon で独占配信中。

