アクションスターのレジェンドとしてハリウッドを背負い立つシルベスター・スタローンと、名優ロバート・デ・ニーロは共演NGだった? にわかにささやかれる不仲説を、このたびスタローンがきっぱりと否定している。

スタローンとデ・ニーロは、警察の腐敗を描いたサスペンス・アクション『コップランド』(1997)とボクシング映画『リベンジ・マッチ』(2014年)で共演。それ以来ふたりはタッグを組んでいないが、その理由が両者の確執にあるとの噂が囁かれているという。

発端となったのは、米極右ラジオ番組の司会者で、陰謀論者としても知られるアレックス・ジョーンズが「スタローンがデ・ニーロを批判し、10億ドルの共演プロジェクトから降板した」と発言したことのよう。この噂を否定するべく、スタローンがInstagramに動画を投稿した。

「俺とロバート・デ・ニーロがお互いに再共演を望んでいないという、バカげた噂じみたことについて触れておきたい。あと、俺たちの人生に対するスタンスや哲学について、(お互いに)色んな怒りのコメントをしたとかね。俺たちがそんな議論をしたことはないし、おそらく今後もしないだろう。ただ、読んだことを全て信じてはいけないと言っておきたい。」

「とにかくパンチし続けよう。それ以外は全て順調だし、『タルサ・キング』を楽しみにしているよ」と続けたスタローン。主演ドラマ『タルサ・キング』シーズン2の撮影は残り2週間ほどで終了予定で、9月に配信が始まることを予告し、「すべて順調だ。とにかくパンチし続けよう」と、握りしめた拳を見せてメッセージを締めくくった。

この投稿をInstagramで見る

デ・ニーロとの不仲説は根も葉もない噂だと訴えるスタローンの様子がすべてを物語っていると言えそうだ。また、英も事実確認をした上で、スタローンがデ・ニーロを批判し、共演プロジェクトを断ったとの噂に証拠はないと報じている。

なおスタローンが予告した通り、ドラマ「タルサ・キング」シーズン2は米Paramount+にて2024年9月15日より配信開始。

Source:, ,

The post first appeared on .