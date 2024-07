2024年7月14日、ペンシルベニア州で開催された選挙集会で演説を行っていたドナルド・トランプ前大統領が銃撃を受けました。銃弾はトランプ氏の右耳をかすめ、トランプ氏は出血したものの命に別状はなくシークレットサービスに守られて現場を後にしました。現場では聴衆1人が死亡、2人が重傷を負ったほか、狙撃したとみられる容疑者1人が死亡しています。【ノーカット映像】トランプ前大統領 選挙集会で銃撃 耳から出血 聴衆1人が死亡 2人重傷 容疑者1人が死亡 | NHK | アメリカ大統領選

First picture of the police reaching the Trump shooter pic.twitter.com/rYJJNcoAUc— Visegrád 24 (@visegrad24) July 14, 2024

While President Trump survived, someone was executed tonight for their peaceful political participation. pic.twitter.com/LgaIu91zEK— Ashley St. Clair (@stclairashley) July 14, 2024

We must stand firm against any form of violence that challenges democracy. I pray for former President Trump’s speedy recovery.



民主主義に挑戦する暴力には毅然と立ち向かわなければなりません。トランプ前大統領の一刻も早い回復をお祈りしています。— 岸田文雄 (@kishida230) July 14, 2024

I’m wishing President Trump a speedy recovery. I’m shocked by today’s shooting and loss of life. Political violence is intolerable and we must all come together to strongly oppose it.— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 14, 2024

There is simply no place for any type of violence in our society. Sending my best wishes to President Trump for a speedy recovery and to all those impacted by today’s horrific event.— Satya Nadella (@satyanadella) July 14, 2024

I pray for President Trump’s rapid recovery. My thoughts are with him, the other victims and the Trump family. I strongly condemn this violence.— Tim Cook (@tim_cook) July 14, 2024

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Trump rally shooting live updates: Shooter dead, rally attendee killed | AP Newshttps://apnews.com/live/election-biden-trump-campaign-updates-07-13-2024Trump Rally Shooting Being Investigated as an Assassination Attempt: Live Updates and Video - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/live/2024/07/13/us/biden-trump-electionPhotos from the scene as shots were fired at a Trump rally in Pennsylvania - POLITICOhttps://www.politico.com/gallery/2024/07/13/trump-rally-shooting-photos-00167982Shots fired at Trump rally - YouTubeBREAKING: Gunshots reportedly fired at Donald Trump rally - as former president rushed off stage - YouTube演説の様子を中継していたFOX Newsの映像には、赤いキャップを被り、左腕を演台に乗せ、右手を大きく使って演説を行うトランプ氏の姿が映っています。演説が行われたペンシルベニア州は勝利政党が選挙のたびに揺れ動く激戦区(スイングステート)の1つ。アメリカ東部時間午後6時11分、トランプ氏が右肩をすくめる様子を見せます。続いて、右耳を押さえるトランプ氏。まだ聴衆もこれといった反応は見せていません。しかしトランプ氏がしゃがみこむと警護役のSPが駆け寄ってきます。聴衆も伏せようとする動きをしているのがわかります。騒然とする演説会場。SPに囲まれながら立ち上がり、右の拳を突き上げるトランプ氏。「Fight!」と口にしているようです。Sky Newsの映像では、SPに囲まれたトランプ氏が車に乗せられるところまで収められています。狙撃犯は近くの建物の屋上からトランプ氏を狙ったようです。トランプ氏は幸い右耳を負傷するだけでしたが、聴衆1人が亡くなり、2人が重傷を負ったとのこと。聴衆のいたところに血痕がついている様子がわかります。トランプ氏はSNS・Truth Socialで無事を表明。「ペンシルベニア州バトラーで起きた銃撃事件で、迅速に対応してくれたシークレットサービスや法執行機関の皆さんに感謝します。大切なこととして、亡くなった集会参加者に哀悼の意を表したいと思います。また、負傷した参加者の家族にお見舞い申し上げます。このような行為が我が国で起きるなんて信じられません。死亡した狙撃犯について、現時点では何もわかりません。私は銃撃を受け、弾が右耳上部を貫通しました。ヒューという音がして、銃声がして、すぐに弾丸が皮膚を突き破っているのを感じて、何かが起きたのだとわかりました。大量に出血して、何があったか悟りました。アメリカに神のご加護を!」と投稿しています。Post | Truth Socialバイデン大統領もこの件について声明を発表。トランプ氏の無事を喜ぶとともに、「アメリカにこの種の暴力が通用する場はありません。私たちは1つの国家として、暴力を非難しなければなりません」とコメントしました。Statement from President Joe Biden | The White Househttps://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/13/statement-from-president-joe-biden-6/岸田文雄首相は「民主主義に挑戦する暴力には毅然と立ち向かわなければなりません」とのコメントを投稿。Alphabetのスンダー・ピチャイCEOは「トランプ前大統領の1日も早い回復を願っています。今日の銃撃と人命が失われたことにショックを受けています。政治的暴力は耐えがたいものであり、我々は強く団結し対抗しなければいけません」と投稿。Microsoftのサティア・ナデラCEOは「我々の社会では、どんな種類の暴力も許される場所はありません。トランプ前大統領の迅速な回復と、今日の恐ろしい出来事の影響を受けたすべての人々に、心からお祈り申し上げます」と投稿。Appleのティム・クックCEOも「トランプ前大統領の1日も早い回復をお祈りします。彼と家族、そして犠牲者の方に思いを馳せています。私は、この暴力を強く非難します」と投稿しました。テスラのイーロン・マスク氏は、ニュース映像とともに「トランプ前大統領を全面的に支持し、彼の早期回復を願っています」と投稿しました。イギリスのキア・スターマー首相は「トランプ前大統領の集会での衝撃的な光景に愕然としています。トランプ氏と家族の無事をお祈りしています。いかなる形の政治的暴力も我々の社会には存在する場所はなく、私の思いはこの攻撃のすべての犠牲者とともにあります」と投稿。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は「サラと私はトランプ前大統領への攻撃と思われる事態にショックを受けています。彼の安全と迅速な回復を祈っています」と投稿しました。