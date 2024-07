「フランス農事功労章シュヴァリエ」を受章した実力派シェフによる、家族連れにも優しいフレンチ（東京・白金高輪）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、フランス農事功労章シュヴァリエを受章した実力派シェフによるフレンチレストランです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

neito(東京・白金高輪)

写真:お店から

2024年6月、白金高輪駅から徒歩1分ほどの場所に、フランス農事功労章シュヴァリエを受章した実力派シェフが作る美食と、おもてなしを楽しめるフレンチレストラン「neito(ネイト)」がオープンしました。

エグゼクティブシェフ・青柳 義幸氏 写真:お店から

エグゼクティブシェフを務める青柳 義幸氏は、1985年株式会社東京會舘でキャリアをスタート。1989年に、株式会社ロイヤルパークホテルに採用され、西洋料理・デザートコンクール 総合優勝(1996年)、ボキューズ・ドール国際料理コンクール入賞(2003年)など、さまざまなコンクールの受賞を果たしてきました。また、1997年にはフランスアルザス地方の二つ星獲得店「オーベルジュ・ドゥ・シュバルブラン」で研修を受け、1998年帰国後にフレンチレストラン「パラッツォ」シェフに就任。その後、東京ドームホテルに入社し、レストラン「ドゥ・ミル」シェフおよび、同ホテル宴会調理シェフを歴任しました。2007年に明治記念館調理室に入社し、2009年「カフェ スペーラ」料理長、2010年より調理室洋食部総料理長を経て、2018年より常務取締役統括総料理長を務めました。また、フランスレストラン文化振興協会の副会長も務め、2019年にはフランス共和国より「フランス農事功労章シュヴァリエ」を叙勲されています。今回その熟練の経験と技術を活かし、クリエイティブで刺激的な料理の数々を新店「neito」で提供します。

広々とした店内 写真:お店から

「何かに追われるかのように過ごしている今この時代だからこそ、ゆったりとした時間を過ごしてほしい」という思いが込められた店内。木の温もりを感じる居心地の良い空間です。テーブル26席の他、6名まで利用可能な個室も完備。落ち着いた雰囲気の中、くつろいで癒やしの時間を過ごせます。また、小学生以上のお子様には「お子様コース」5,500円を用意。個室のみ乳幼児も入店可能で、「お子様プレート」3,850円もあるので、家族でのお祝いなどにも重宝しそう。

「帆立貝とブロッコリーのタルタル仕立て 雲丹と長崎産カラスミのフレーバー」 写真:お店から

ランチタイムには、平日限定の3皿からなる「ショートコース」5,500円や、前菜やメイン、デザートも選べる「プリフィクスランチコース」8,250円と11,000円、特別な記念日や会食におすすめの「シェフおまかせ特別ランチコース」13,200円があります。

「国産牛頬肉の煮込みカシスの香り 滑らかなジャガイモとクレソンのピュレ」 写真:お店から

ディナータイムは、シェフおまかせの「ディナーコース」(7皿・13,200円/9皿・17,600円)を提供。厳選した豪華食材を使った贅沢な「厳選素材特別ディナーコース」22,000円(要予約)も用意しています。

「カンパチのマリネに軽いスモーク グリーンオリーブのソースと野菜のブーケ仕立て」 写真:お店から

どの料理も見た目が美しく、世界各地の食材を使用し炭火焼きで仕上げたメイン料理や、客の目の前で仕上げる料理など、古典料理を現代的にアレンジした料理を堪能できます。メニューは決まったものがなく、季節によってコース内容は変更されるとのこと。何度訪れても楽しめるのがうれしいですね。



また、同店では世界各国から集めた200本以上のワインを取りそろえていて、ソムリエも在籍しているので、料理と共にワインも是非楽しんでみてください。

こだわり抜いた料理と心を込めたもてなしで“心やすらぐ時間”を提供する「neito」。デートや記念日など特別な日や、大切な人との食事にぴったりの素敵なお店です。

食べログレビュアーのコメント

愛知県池ヶ平牧場のプレ・ノワール黒鶏胸肉のロースト 野菜のローストにアリッサソース 出典:parisjunkoさん

『ホスピタリティは、ホテルレベル。ゆったりとして落ち着いた品のある雰囲気です。正装のソムリエさんが2人もいらして、フランス語が飛び交う、グランメゾン級の所作。シェフは、フランス料理界の重鎮にして、なおパワフルにご活躍。一番働いていらっしゃるそうです。これからますます楽しみな正統派フレンチレストラン』(parisjunkoさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ネイト住所 : 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル 1FTEL : 050-5593-6755

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

