ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お部屋の中をやさしい雰囲気にしてくれる、ディズニーデザイン「キルトマルチカバー・ソファカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キルトマルチカバー・ソファカバー」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格:【約150×190】8,990円(税込)、【約190×190】10,990円(税込)、【約190×270】13,900円(税込)

品質:【表地】綿100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【中わた】綿100%

製品洗い加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのマルチカバー。

敷くだけでお部屋をやさしい雰囲気にしてくれる「クラシック・プー」と花柄デザインで、甘すぎないくすみピンクの色味がインテリアになじみます。

縁のスカラップ仕様がかわいらしら満点!

「プーさん」にくわえ、お友達の「ピグレット」の姿も☆

仲良くティータイムを楽しんだり、温かみのあるタッチのほのぼのとしたアートにほっこりとします。

曲線の細かなキルトと、洗いをかけたシワ感に風合いがあります。

クタっとした手触りも魅力的◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができるので、いつでも清潔な状態で使うことができます。

そのほか、床に広げて使えばラグとしても活躍☆

※ラグとして使う際は、すべり止めシート等を併用してください。

ソファーカバーとしてはもちろん、ベッドスプレッドとして使っても可愛い!

サッと掛けるだけで、寝室が一気に華やかになります。

用途に合わせて3種類のサイズから選べるのもうれしい。

お部屋の中をやさしい雰囲気にしてくれる、ディズニーデザイン「キルトマルチカバー・ソファカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

