今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、愛らしさたっぷりでドレスのようなテイストの、ディズニーデザイン「BABYドレススタイ」の紹介をします☆

ベルメゾン「BABYドレススタイ」

© Disney

価格:1,490円(税込)

対象:約6ヵ月〜2歳

品質:<カットソー>綿100%(スムース)、【襟部分裏】<カットソー>綿100%(スムース)、【チュール部分】<カットソー>ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー作品に登場する人気ヒロインのドレスをモチーフにした可愛いスタイ。

チュール使いが上品なデザインで、お出かけにも記念日にも◎

コーディネートのアクセントにもなり、複数枚コレクションしたくなるおしゃれさです!

全部で5種類のデザインがラインナップ。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのスタイ。

首周りにはパールのネックレス風プリントがあしらわれています。

そしてチュールの下からのぞく、ヒトデや貝殻、海藻などの海のモチーフがかわいい☆

ベル

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのスタイ。

「ベル」の黄色いドレスを忠実に再現しています!

胸元の真っ赤なバラがオシャレなアクセントに。

シンデレラ

© Disney

『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」デザインのスタイ。

水色を基調としたふんわりと柔らかい色使いが素敵☆

さらにかぼちゃの馬車やガラスの靴など、作品に登場するキーアイテムが総柄でプリントされています。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのスタイ。

黒×赤と白のドット柄はまさに「ミニーマウス」そのもの!

存在感のあるスタイで注目度抜群です。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのスタイ。

ピンクとパープルのフェミニンな配色使いがガーリーな雰囲気。

それから、「ラプンツェル」のドレスとお揃いの編み上げリボンのプリントも☆

© Disney

それぞれ首元と後ろはスナップボタンで留めて使用します。

ボタンなので着脱もスムーズに◎

© Disney

<素材アップ>

肌に当たる部分の身生地は綿素材を使用。

また、チュール部分はポリエステル素材を使用しています。

出産祝いなどのギフトにもぴったり!

愛らしさたっぷりでドレスのようなテイストの、ディズニーデザイン「BABYドレススタイ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

