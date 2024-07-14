¾¼ÏÂ£³£°Ç¯Âå¤Î¾¦Å¹³¹¤òºÆ¸½¡ª¡¡À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡¡Ã´Åö¼Ô¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É
¡Ú¾¼ÏÂ£¹£°Ç¯Âå¤Î¿Í¡¹¡Û¾¼ÏÂÊ¸²½¤ä¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ä´ë¶È¤ËÇ÷¤ë´ë²è¡Ö¾¼ÏÂ£¹£°Ç¯Âå¤Î¿Í¡¹¡×¡£º£²ó¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë°ÊÍè¡¢¾¼ÏÂ£³£°Ç¯Âå¤Î¾¦Å¹³¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Êºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¡Ë¤ò¼èºà¡£¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍÈ¬·ÊÅç¤Î郄¶¶°¡Íø»á¤Ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÂçÃÀ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤¹¤ëÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¶ì¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇÀ¹´ü¤Î£±£¹£¸£¸Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö£²£°£°Ëü¿Í¶á¤«¤Ã¤¿Íè±à¼Ô¤¬¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¤Ï£´£°Ëü¿Í¼å¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤âÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ò¡Ø¸Å¤¯¤µ¤¤¡Ù¡Ø¥À¥µ¤¤¡Ù¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¡Ê²þ½¤¤Ë¡ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê郄¶¶»á¡Ë
¡¡¤½¤ÎºÝ¡Ö¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¾¼ÏÂ£³£°Ç¯Âå¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£»öÁ°Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âÌó£·£°Ç¯Á°¤ÎÊ¸²½¤ò¤Ê¤Ä¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÁÄÉãÊì¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ä±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²þ½¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È郄¶¶»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿·Àß¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¡£Åö»þ¤Î»¨²ß¤ä¾®Êª¤¬ÊÂ¤ÖÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦´ÇÈÄÌ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡È½»¿Í¡É¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Åö»þ¤Î³èµ¤¤¬¾ð´¶Ë¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¼ÏÂÊ¸²½¤ò¤¿¤À¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â±à¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£郄¶¶»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ø¸Å¤¤¤±¤ì¤É¿·¤·¤¤¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·µ¬À¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð±àÆâ¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¥ä¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§¤äÌ£¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±àÂ¦¤«¤é¡È£Ó£Î£Ó±Ç¤¨¡É¤ËÇÛÎ¸¡£¿©Æ²¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤â¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò»²¾È¤·²«¿§¤¤¥ë¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿°ìÊý¡¢Ì£¤Ï¸½ÂåÉ÷¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¿·Á¯¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¾¦Å¹³¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡ÈÀÖÅÅÏÃ¡É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È郄¶¶»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼õÏÃ´ï¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¾®Êª¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤¿ÅÅÏÃ¤¬»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÅÚ´É¤â¡È±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ï¼«¤é¾¼ÏÂÉ÷¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÍÎÉþ¤òÃå¤ÆÆþ±à¤¹¤ë¡¢µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Íè±à¼Ô¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢´Ý°ìÆü¾¦Å¹³¹¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£²Ã¤¨¤Æ£³À¤Âå¤ÇÍè±à¤·¤¿²ÈÂ²¤äÇ¯ÇÛ¤ÎÃÄÂÎµÒ¤¬ÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ºî¤ê¾å¤²¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡È¾¼ÏÂ¥Í¡¼¥Æ¥£¥Ö¡É¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥±Æ¶Á¤òÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡郄¶¶»á¤Ï¡Ö¾¦·÷¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ÊÁ°¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Ï´ØÅì°ì±ß¤«¤é¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖµÒÁØ¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤â¼çÍ×¤ÊÁØ¤Ç¤¢¤ë¡¢¼ã¤¤½÷À¤ÎÊý¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÒÁØ¤Î¿·µ¬³«Âó¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¾¦Å¹³¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¡£Íè±à¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Å¤¯¤µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´ûÂ¸¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¼õÍÆ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¾¦Å¹³¹¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±àÆâÁ´°è¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤Î¿·Àß¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾è¤êÊª¤¿¤Á¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤¬À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î°ìÂç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¤ê¾å¤²¤¿À¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê郄¶¶»á¡Ë
¡¡Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢º£¸å½ÀÆð¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤ä¥³¥é¥Ü¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤ò¥«¥®¤Ë¡¢ºÆ¶½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡£Ï·ÊÞ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬ËÂ¤°Îò»Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤Ä¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ù¤»¤¤¤Ö¤¨¤ó¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡¡£±£¹£µ£°Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ£³£°Ç¯Âå¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤ò¿·Àß¡£ºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ä¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÍè±à¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£