【速レポ】＜LuckyFes′24＞水曜日のカンパネラ、「みんな愛してるよー！仲間！」
＜LuckyFes＞3年連続出演となる水曜日のカンパネラは、大胆にも客席の遥か後方からRAINBOW STAGEに「やっほー！」とゴキゲンに登場。芝生エリアを練り歩きながら「ティンカーベル」を歌う詩羽（Vo）をオーディエンスが追いかける光景が、シュールでありつつ楽しい。ハイタッチを交わしたりコミュニケーションも取りつつ燦々と陽の当たるステージに辿り着くと、そこにはプロデューサーであるケンモチヒデフミの姿が。2人編成でのライブがフェスで観られるのも嬉しい。
最新作となる3rd EP『POP DELIVERY』から、“世界一辛い唐辛子”を題材としたナンバー「キャロライナ」を軽快に披露。ピンクの羽根や黄色のチェック柄スカートなどカラフルな出で立ちの詩羽がたびたびニコッと素敵なスマイルを見せてくれるのだけれど、それが虹のかかるステージととてもよく似合っている。ケンモチも嬉々としたDJプレイで聴き手を小気味よく惹き込む。
“いい湯だね”のコール＆レスポンスを促した粋なお風呂ソング「ディアブロ」からは熱量がさらに一段上がり、畳みかける高速リリック、ボッサ調の心地よいトラックによって、炎天下の会場に歓喜のワイパーを巻き起こす。お祭りに欠かせないキラーチューン「桃太郎」では、ウォーターボールに入って客席へとなだれ込むという、水カンのライブでおなじみの演出が炸裂。「めちゃめちゃ暑い〜！」と話す詩羽だが、転がりながら歌ってのけるパフォーマンスは実に見事だ。
ステージに漢気たっぷりの旗振り隊が現れ、客席にタオル回しが大発生した「マーメイド」は、“ぶち上げるぜフェス会場”といったリリックも最高で、太陽が降り注ぐシチュエーションに打ってつけ。レゲエ、ダブ、ドラムンベース感のあるトラックに乗って、みんな楽しそうに踊っている。ライブならではの重低音でアゲた「エジソン」も気持ちよく、投げキッスを惜しみなく贈る詩羽はとってもキュート。そして、ケンモチの姿が何も見えなくなるほど巨大な招き猫が降臨し、オーディエンスの万歳を誘った「招き猫」で盛大にフィニッシュ。「みんな、愛してるよー！ 仲間！」──去り際のそんな清々しい言葉も含め、大いに活気づけてもらえたライブだった。
文◎田山雄士
写真◎高田真希子/team SOUND SHOOTER
セットリスト
2.キャロライナ
3.ディアブロ
4.桃太郎
5.マーメイド
6.エジソン
7.招き猫
■＜LuckyFes'24＞出演アーティスト＆タイムテーブルLuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFesオフィシャルサイト：https://luckyfes.com/
▼DAY1：7月13日
AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／大塚 愛／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー(盧廣仲)／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／デラックス×デラックス／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲
O.A：Ashley／SHOWROOM 等
▼DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes／XY／岡崎体育／KREVA／ケプラ／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／JY (KARA)／Jams Collection／SKRYU／竹原ピストル／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S／藤巻亮太／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia
O.A：ちたへんりー 等
▼DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign／KISS OF LIFE／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／高嶺のなでしこ／高橋優／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY
O.A：IVVY／ジョナゴールド 等
[ドコモCSpresents Lucky Space]
DAY1：7月13日
Groove Nomad Orchestra／佐咲紗花／The Wasabies／DJみそしるとMCごはん／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜／REBOUND／ROCKETMAN
O.A：おとじゃくし 等
DAY2：7月14日
磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／つじりお／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等
DAY3：7月15日
Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA／DJデッカチャン／HIKKA 等
■＜LuckyFes'24＞チケット詳細LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中
◇チケット種別
・1日券：大人 12,800円、中高生6,400円
・2日通し券：大人 24,000円、中高生12,000円
・3日通し券：大人 35,000円、中高生17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
◇一般販売
・プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
・LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist
・ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
・チケットぴあ： https://t.pia.jp/
※検索窓から「LuckyFes」と検索してください
・イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1
・楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/
■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応
・ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index
・イープラス： https://ib.eplus.jp/luckyfes2024
・KKday： https://www.kkday.com/ja/product/181506
◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内
申込期間：2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59
確定連絡：2024年6月29日(土)10:00
料金：500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)
対象アーティスト：RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)
お申込みページ： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist
◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。
※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
関連リンク
◆＜LuckyFes＞ オフィシャルサイト