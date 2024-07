2位:今田美桜

All About ニュース編集部は4月11日〜6月20日、全国10〜60代の男女289人を対象に「20代女性俳優」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ヤンキー役がハマる・見てみたい」と思う20代女性俳優ランキングを紹介します!2位は「今田美桜」さんでした。福岡を中心にモデルとして活躍し、2015年に映画『罪の余白』で俳優デビュー。2018年にドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)で“小悪魔キャラ”の令嬢・真矢愛莉を好演し大ブレークします。その後も順調に活躍の場を広げ、2022年には映画『東京リベンジャーズ』で第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、2『悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?〜』(日本テレビ系)でドラマ初主演。ドラマ『トリリオンゲーム』(TBS系)では、欲しいものは何が何でも手に入れるという勝気なお姫様キャラクターを自然に表現しました。

1位:山本舞香

回答者からは「目力が強いのではまりそうです」(30代女性/新潟県)、「着物も似合いそうなので極道の役も見てみたいと思うからです」(40代女性/福井県)、「かわいらしいイメージがあるが、一度本気でヤンキー役を演じてる姿を見てみたい」(40代回答しない/東京都)などのコメントがありました。1位は「山本舞香」さんでした。2010年、フリーペーパー『鳥取美少女図鑑』に掲載された写真がきっかけで芸能事務所にスカウト。2011年に「三井のリハウス」の14代目リハウスガールとして芸能界デビューします。同年には、ドラマ『それでも、生きてゆく』(フジテレビ系)で俳優デビューを果たしました。特技は空手と公式プロフィールに書いてあるように、小学校1年で空手を始め、黒帯の実力をもっているほどパワフルな一面もあります。回答者のコメントを見ると「顔や声、喋り方など全てがヤンキーな雰囲気だから」(20代女性/京都府)、「めちゃめちゃ美しいヤンキーになると思います。是非見てみたいと思います」(50代女性/埼玉県)、「ツンデレな感じでヤンキーキャラが似合いそうだから」(50代男性/兵庫県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです(文:All About ニュース編集部)