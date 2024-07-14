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1989Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2003Ç¯¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è Jam Films S¡Ö¤¹¤Ù¤êÂæ¡×(2005Ç¯¸ø³«)¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ÖQ10¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤Í¤¯¤ì½÷¤Î¥Ü¥Ã¥ÁÈÓ¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¥Ã¥¹¡×¡Ê2008Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£ËÜºî¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
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1990Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2002Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö4TEEN¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤ÇËÜ³ÊÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤±¡¼¤¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤¬º§³è¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÃæ»³¶ÚÂÀÏº¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢±Ç²è¡Ö·ß¤Î¹ü¡×(2023Ç¯¸ø³«)¡¢ÉñÂæ¡Ö¤¢¤Î¤è¤³¤Î¤è¡×
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