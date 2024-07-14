【大雨警報】熊本県・熊本市、上天草市、宇城市、天草市、玉東町に発表
気象台は、午前11時7分に、大雨警報（土砂災害）を熊本市、上天草市、宇城市、天草市、玉東町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・熊本市、上天草市、宇城市、天草市、玉東町に発表
熊本、天草・芦北地方では、14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
■上天草市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 14日昼過ぎ
■宇城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
■天草市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■玉東町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 14日昼前