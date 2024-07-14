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気象台は、午前11時7分に、大雨警報（土砂災害）を熊本市、上天草市、宇城市、天草市、玉東町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・熊本市、上天草市、宇城市、天草市、玉東町に発表

熊本、天草・芦北地方では、14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒

■上天草市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　14日昼過ぎ

■宇城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒

■天草市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　14日昼前

■玉東町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　14日昼前