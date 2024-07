数々の名作タイトルとコラボレーションしてきたアンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」が、世界で愛されるTVアニメ『ONE PIECE』が待望のコラボレーション決定! 圧巻の100デザインをこえた超大作が爆誕だ!ユニークでド派手なデザインが魅力のアンダーウェアを展開する「HIPSHOP」が、今年放映25周年を迎えるTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテム「HIPSHOP ONE PIECE Series」を2024年7月19日(金)からリリースすることが決定!お尻の部分に大きくキャラクターフェイスがデザインされる本アイテムに登場するのは、『ONE PIECE』のこれまでのストーリーで登場してきた懐かしのアイツから今話題のあんな人まで、寄りすぐりのキャラクターたち。なんとシークレットキャラクターたちもご用意されているとか!?「HIPSHOP」史上最多・圧巻の100デザイン以上を誇る超大作コラボをぜひお見逃しなく!

また、サニー号に乗って大海原に旅立つイメージが感動的な「ONE PIECE MY BEST 12 BOX」もご用意。お好きなキャラクターを12ピースチョイスして、マイベストを格納することができるアンダーウェアセットにもご注目を!店頭で「HIPSHOP ONE PIECE Series」をお買い上げのお客様には、”麦わらの一味ショッパー” または ”Wフェイスショッパー” がプレゼントされる。”Wフェイスショッパー” は人気キャラクターを両面に施した期間限定ショッパーで、2週間限定でデザインが変わっていくのでどうぞお楽しみに!HIPSHOP公式SNSアカウントではシークレットキャラクターに関する最新情報がお届けされるので、ラインナップが気になる方はこちらをチェックしておこう。あなたのお気に入りのキャラクター、そしてお気に入りのシーンが蘇る! 眺めているだけでも思い出や感動がこみ上げてくる夢のアンダーウェア。シリーズのコンセプト「はこう!かざろう!たのしもう!」を、ぜひあなたも体験してみよう。(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション