人気の英語インフルエンサー・Mayu氏が、初めて留学した際に驚いたこと。それは「ネイティブは超簡単な英語で話している」ということでした。現地の人が実際に使っているのは、be、have、do、getなど、中学で習うものばかりだったのです。それでも多くの日本人が「英語の意味がわからない」「英語で言えない」となるのは、ただ動詞の使い方や表現を知らないだけ。Mayu氏、Forrest Baker氏の共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)より一部を抜粋し、今回は「make」の使い方を紹介します。

【前回記事】訳せそうで訳せないフレーズ、「Something came up.」の意味とは?日本人が知らない「come」の“使いどころ”

「make」:ひと言で表すと〈(材料に手を加えて)何かを作る〉イメージ

[図表1]「make」のコアイメージ イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「make」の定義

【定義 杠遒襦

〈例文〉My mom made turkey sandwiches after Thanksgiving.(お母さんは感謝祭の後に七面鳥のサンドイッチを作った。)

〈例文〉A lot of things are made in China.(多くのものは中国製だ。)

【定義◆朶屬帽腓Α

〈例文〉I didn’t make my flight because I accidentally fell asleep in the airport lounge.(空港のラウンジでうっかり寝落ちしてしまって、フライトに間に合わなかった。)

【定義】〜させる(使役)

〈例文〉My mom always makes me clean my room.(お母さんはいつも私に自分の部屋を掃除させる。)

[図表2]makeは動詞maker!? イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

[図表3]made of / made from / made out of / made withの使い分け イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「make up」は「仲直りする」の意味も。makeを使った句動詞*

(*2語以上で一つの動詞の役割を果たす語句のこと。「動詞+副詞」「動詞+前置詞」「動詞+副詞+前置詞」の3パターンがある。)

[図表4]本稿で使われている記号 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆make A from B(BからAを作る) ※しばしば受身で

⇒Paper is made from trees.(紙は木から作られている。)

◆make A into B(AをBにする)

⇒We’re making our spare bedroom into a nursery.(私たちは、お客さん用の寝室を子ども部屋にする。)

◆make it up to sb(〜に埋め合わせをする)

⇒He was an hour late to dinner, but he made it up to me by bringing a whole bouquet of flowers.(彼はディナーに1時間遅れたが、花束を持ってくることで埋め合わせをした。)

◆【超重要】make A of B(AをBで作る) ※しばしば受身で

⇒This statue is made of marble.(この像は大理石で作られている。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆make out(with sb)(〔〜と〕ディープキスする、いちゃつく)

⇒No one likes couples that make out on the train.(電車でいちゃつくカップルを見たい人なんていない。)

◆【超重要】make A out of B(BからAを作る) ※しばしば受身で

⇒My uncle makes furniture out of driftwood.(私のおじさんは流木で家具を作る。)

◆make up(仲直りする)

⇒My brother and I used to fight a lot, but we always made up afterwards.(小さい頃、兄と私は、たくさん喧嘩をしたが、その後はいつも仲直りしていた。)

◆【超重要】make sth up / make up sth:

舛鮃柔する

⇒This team is made up of the topperforming employees in the company.(このチームは、会社で最も業績の良い従業員で構成されている。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆舛鬚任辰舛△欧襦

⇒I really didn’t want to go to that party last night, so I made up some reason I couldn’t go.(昨晩あのパーティーには本当に行きたくなかったので、行けない理由をでっちあげた。)

(試験など)を受け直す

⇒I missed my final because I caught the flu, but my professor let me make it up.(インフルにかかって期末試験を受けられなかったが、教授が再試を受けさせてくれた。)

◆make up for sth(〜の埋め合わせをする、〜を補う)

⇒He tries to make up for his height with expensive clothes.(彼は高い服を着ることで、身長が低いことをカバーしようとしている。)

「make+名詞」で動詞を言い換え!makeを使った慣用句(IDIOMS)

◆make a big deal(out) of sth/sb(〜のことで大袈裟に騒ぎ立てる)

⇒Old ladies in this neighborhood make a big deal out of everything and always call the police.(この近所のおばあちゃんたちは何でも大袈裟に騒ぎ立てて、いつも警察を呼ぶ)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆make a joke(冗談を言う)

⇒I made a joke during the meeting, but nobody laughed.(会議中に冗談を言ったけど、誰も笑わなかった。)

◆【超重要】make a mistake(間違える)

⇒Everybody makes mistakes.(誰にだって間違いはある。)

◆make a move:

々堝阿魑こす

⇒We should wait until next quarter to make a move.(我々は、次の四半期まで待ってから行動を起こしたほうがいい。)

口説く、アタックする

⇒I heard he tried to make a move on you in the movie theater.(彼が映画館で君の手を繋ごうとしたって聞いたよ。)

◆make a promise(約束をする)

⇒Don’t make promises you can’t keep.(守れない約束はするな。)

◆make a scene(大騒ぎをする、見苦しいところを見せる)

⇒My ex made a huge scene in public when I rejected his proposal.(元カレは、私がプロポーズを断ったとき、人前で騒いで見苦しかった。)

◆make an effort(努力する)

⇒I wish my son would make more of an effort in school.(学校で息子がもっと努力したらなあと思う。)

◆make an excuse(言い訳をする)

⇒You shouldn’t make excuses when you’re apologizing for something.(何かについて謝っているときに言い訳すべきではない。)

◆make an offer(申し出る、提案する)

⇒I wasn’t planning on leaving this job, but the other company made me a much better offer.(この仕事を辞める予定はなかったが、他社がさらに良い条件を提案してくれた。)

◆make do(with sth)(〔〜で〕何とかする)

⇒I wish we had gotten a bigger budget this year, but we’ll just have to make do.(今年はもっと予算が多くあればよかったが、何とかするしかない。)

◆make the bed(ベッドを整える)

⇒When I was staying with a host family, I always had to make the bed.(ホストファミリーと暮らしてたときは、常にベッドを整えなければならなかった。)

◆make the best of sth(〔ピンチ〕をチャンスに変える)

⇒My connecting flight was delayed for a whole day, but I made the best of it by going out and exploring the city.(乗り継ぎ便が一日遅れたが、外に出て街を散策することで時間を有効活用した。)

◆make time(for sth/sb)(〔〜のために〕時間を割く)

⇒Don’t work too hard. You need to make time for your family too.(そんなに無理しないで。自分の家族のためにも時間を割かなきゃ。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆make up oneʼs mind / make oneʼs mind up(決心する、決意する)

⇒After asking a bunch of her friends for advice, she finally made up her mind to do a working holiday in New Zealand.(彼女は多くの友達にアドバイスを求めてから、やっとニュージーランドでワーホリする決意をした。)

【著者】Mayu

国際基督教大学(ICU)卒。英検1級、TOEIC990点、TOEFL110点取得。高校3年時に、1年間ニュージャージー州に留学。大学では、言語教育とメディア・コミュニケーション・文化を二重専攻し、専門性を高めるため、アメリカのバーモント州に1年間の交換留学をする。現在は英語や留学についての情報をSNSで発信する傍ら、英語講師をメインに通訳や翻訳家としても活動。

【著者】Forrest Baker

アメリカ出身。ミドルベリー大学にて言語学を中心に日本学を専攻。在学中、国際基督教大学(ICU)に留学。日本語にどっぷりハマり、日本学の学位をもって卒業。卒業後は英語教育に2年間従事し、現在は日本で暮らしながら国際関係の仕事・翻訳業務に携わっている。2017年より日本在住。極度の言語オタク。