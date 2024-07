ここ茨城県ひたちなか市は、朝9時現在24℃の心地よさ。湿度は高く、降水確率も40%ほどあるけれど、現時点では強い日差しも雲に遮られ、絶好のフェス日和となりそうだ。二日目となった7月14日の<LuckyFes'24>は、朝8時の開場を待つ人々ですでに長い長い列ができている。一番早い出演でも10時にスタートとなるGARDENステージのオープニングアクト:ちたへんりーのステージなのだけど、多くの人はフェスを存分に満喫するためのテントやシートといったアイテムを携えての入場で、その場所取りとセッティングのために余裕を持った入場を心がけているというわけだ。みんな遊びの達人だ。

























今日の出演アーティストは、相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes/XY/岡崎体育/KREVA/ケプラ<NEW>/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/JY(KARA)/Jams Collection/SKRYU/竹原ピストル/超ときめき♡宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY’S/藤巻亮太<NEW>/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/Roselia/(O.A)ちたへんりーというラインナップ。HILLSステージのトリはAile The Shota、GARDENステージのトリはTHE BACK HORN、WINGステージのトリはKREVA、そしてRAINBOWステージのトリはNovelbrightが各々務める。ちたへんりーのオープニングアクトが終わると、本日の一発目は10:20、WINGステージでのゴールデンボンバーから開幕だ。今日も感動と興奮の一日になりそうだ。文◎烏丸哲也(BARKS)◆<LuckyFes'24>オフィシャルサイト