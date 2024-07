英語拒否の小2娘に留学を選んだ母…「18歳のボーダーライン」と「超早期留学」のメリット

円安加速が止まらない。去る7月2日には1ドル161円70銭台になり、 37年半ぶりの円安水準を更新した。もう気軽に海外には行けない……そう嘆く声も多く聞こえてくる。海外が遠くなったように感じる一方で、子どもへの英語教育熱は年々高まっている。2020年度から小学3〜6年生を対象に外国語教育(英語教育)が必修化されたこともきっかけのひとつだろうが、「グローバル化する社会で、わが子を海外でも通用する人材にしたい」という親世代の希望の表れとも言える。

また、東京大学社会科学研究所・ ベネッセ教育総合研究所共同研究 『子どもの生活と学びに関する親子調査2023』によれば「高校や大学で海外に留学したいと思うか」という問いに対して、「とてもそう思う・まあそう思う」を選んだ子どもは小学生で23.4%、中学生で28.4%、高校生で36.4%になり、ここ数年、全体に占める割合は年々増加している。

英語学習の方法はさまざまだ。人気英語塾に通ったり、“おうち英語”と呼ばれる自宅での英語学習方法を取り入れたり、あるいはインターナショナルスクールを選択する家庭もある。そして最近では小学生のうちから、夏休みを利用して親子で(あるいは子どもだけで)海外留学に挑戦するケースがあるという。今回は海外留学アドバイザーであり、自身も親子で海外留学を経験した藤 奈津子さん(Connect Study 海外留学センター代表)に、当時小学2年生だった娘さんとの海外留学経験を綴っていただいた。

肌の色が違うことで自信を失っていた娘

「ママ、私もママの”肌色”がいい」

まだ娘が3歳のころ、娘の褐色肌の手の甲を私の横に並べて、突然、そう口にした時。ぎゅっと心が締め付けられると同時に「予想より早くこの時が来た」と思いました。

カリブ海系カナダ人の元夫と、日本人の私の間に生まれた、同級生と肌色と髪質が違う娘は、自分で周囲と比べ、周りの言葉に傷つき、外見への自己肯定感が極めて低かったのです。できる限りの方法を試してきましたが、本質的にはあまり功を奏さずにいました。

そのため、娘がマイノリティにならない多文化社会で、社会の一員として実際に生活をすることこそが、自己肯定感を育む最短で最善のアプローチだと考えて小学生の時期に早期海外留学を経験させることを決めました。

「ハーフだから英語ができたのではないですか」

そう聞かれることがよくありますが、元夫が娘へ日本語のみで会話してきたこと、元夫との同居期間が短かったため日本人同士の家庭とそこまで大差はない環境で育ってきたと思っています。

“おうち英語”(自宅で親が英語教育をする方法)も色々とトライしてみましたが、うまくアプローチできずに失敗。むしろ大失敗で、年齢が上がるとともに娘は英語を拒否するように。英語をやらせたい私とやりたくない娘の攻防でした。

何軒も英会話教室を回るも拒み、ようやくたどり着いた、歌と遊びが主体のネイティブ講師の45分グループレッスンへ、月たったの1〜2回、1年通うことができたくらいです。

日本語も大切にしたいけれど、英語も好きになって欲しい。どうしたら娘が前向きな気持ちで英語に取り組めるのか……。そのときに思いついたのが、小学生での短期海外留学です。

中高生の留学を阻む「試験」と「受験」

ところで、皆さんは「18歳のボーダーラインが英語習得を左右する」ということをご存知でしょうか? 英語習得は、学習能力が高い「18歳まで」に習得するのが理想的だというものです。

この18歳のボーダーラインは、アメリカのマサチューセッツ工科大学、ハーバード大学など複数の大学による合同研究でも、同様の結果が導き出されています。そのことからも「18歳」は、英語習得の上で見逃せない指標だと私は考えています(参照:https://news.mit.edu/2018/cognitive-scientists-define-critical-period-learning-language-0501)。

私が留学アドバイザーを務めるConnect Study海外留学では、未就学児・小学生からシニアの方まで幅広い年齢の方の留学サポートを行っています。たくさんの事例があり、何歳から始めても遅いことはまったくありませんが、とくに18歳よりも前に留学をすれば、ネイティブスピーカーに近い英語運用能力まで辿り着くことがあると実感しています。

「18歳までの留学を」と考えたときに、単身留学ができる中・高校生の時期を思い浮かべる方がほとんどだと思います。Connect Study海外留学でも中高生の方が多くいらっしゃり、サポートさせていただいていますが、最初は3カ月や半年の留学をご希望のご家庭も、在籍校の先生と相談した結果、夏休みの1カ月に落ち着く傾向にあります。

なぜでしょうか?

それは、中間・期末試験と受験の存在です。この2つが中高生の留学にとって、大きなネックになってくるのです。休学留学もありますが、日本の学校へ復学した後、留学中にできなかった分の受験勉強の遅れを取り戻すのは簡単なことではありません。

一方で、休学したとしても学業がキャッチアップしやすく、試験の心配がない小学生の時期は、まとまった期間、留学ができる絶好の時期ではないかと私は考えています。

さらに、「環境にいるだけ」で速いスピードで身に付くのが小学校中〜高学年頃で、いわゆる「完全バイリンガル」になる可能性もあります。私はこの時期の留学を「超早期留学」と名付けていて、この時期に留学することにはメリットがあると考えています。小2の娘の留学を決めた大きな理由は、娘に多文化社会の一員として暮らす経験をしてほしいと考えたからですが、こういった“超早期留学”のメリットも理由の一つでした。

もちろん小学生の留学は親が帯同しなければならないという大変さもあるので、どのタイミングで留学するかは家庭の都合に合わせて決めるのがベストですし、いつ留学したとしても本人のやる気さえあれば英語力は伸びるので、年齢に関わらずチャンスがあれば挑戦してみることをおすすめします。

実は私立小学校が多いトロント近郊

私たちが渡航先として選んだのはカナダです。渡航時期と都市の決定後は、小学校探しに奔走しました。海外の学校手配は私の専門分野です。リサーチし、教育方針や予算内に合う学校へ片っ端からコンタクトをとりました。

カナダの教育は高い水準で、例えばオンタリオ州で公立校の教員になるには、4年生大学卒業に加えて約1〜2年のティーチャーズカレッジの合計5〜6年間の学歴が必要で、教員自体が高い教育を受けています。

ほとんどの公立校で海外からの子どもも受け入れており、英語を第一言語としない子ども向け英語授業もあります。公立でも小学校から国際バカロレア(IB)校、フランス語と英語のバイリンガル校、都市部にはアート特化、ユニークな校風を掲げるオルタナティブスクールなどあるのも大きな特徴です。

娘を学校に通わせたいと考えていたので5月という学年末(カナダは9〜6月が1学年)に渡航を予定していましたが、短期間の滞在だったので、フレキシブルな私立校を探し出しました。人気校は定員オーバーであったり、英語力の問題、そしてカナダは通学は保護者が送迎するため立地条件も重要事項でした。

実はトロント近郊は私立小学校が非常に多く、私が知る限りトロント市だけでも、大小含め70校もあるのは、留学業界でさえあまり知られていません。東京都約1400万人に対して53校に対し、トロント市は人口約290万人に対して70校も。この数字を見てもトロントの私立小学校の人気が伝わるかと思います。

難航した、英語ができない娘のための学校探し

種類も、伝統的なテストや課題を重視するカリキュラムの学校をはじめ、プレゼンテーションやグループワークを重視したカリキュラム、モンテソーリ、国際バカロレア(IB)、キリスト教、レッジョエミリア、発達特性(自閉症、ADHDなど)への支援特化、芸術特化した学校など多様なセレクションから各家庭が優先したい教育にフォーカスした小学校を選ぶことができるのです。

そういった特色ある教育に心惹かれましたが、学年度末に1カ月だけ、かつ、英語が全くできない子どもを受け入れてくれる学校は、数える程。また日本では考えられないことですが、カナダは問い合わせをしても連絡がないこともしばしばで、骨の折れる作業でした。

さらに、英語嫌いになってしまった娘に留学をどう伝えるかも課題でした。「カナダの学校へ行こう」といえば、前向きに話が進まないのは目に見えていたので「ママがお仕事でカナダに行かないといけないから、一緒に行こう」と伝えてみることに。すると娘はすんなりと受け入れてくれたのです。

約1カ月ほどのリサーチ期間を経て良い学校が見つかり、娘と先生とのカナダと日本でのZOOM面談がありました。カナダへ行くことは了承してくれた娘ですが、英語拒否の状態は変わらず、私が通訳をしようとも、どれだけ先生が辛抱強く待ってくださっても、最初に数分挨拶をした後、画面の前に戻ってくることはありませんでした。

悪戦苦闘を強いられながらも無事に学校の入学許可も降り、いよいよ5月に出発。日本の小学校を1カ月だけお休みするつもりで、私たちは出発の日を迎えました。留学前に、とにかくこれだけはと、なんとか覚えさせたのは、トイレに行きたい時の「I want to go to washroom」と「My name is 〜. I’m from Japan」程度でした。しかし留学後に驚くことが起き、この留学は合計3ヶ月の滞在になったのでした。

◇周りとの外見の違いを気にして自己肯定感が低かった娘さんのために、多文化社会を経験させようと小2での超早期留学に挑戦した藤さん。後編【小2娘の夏休みに「超早期留学」を決断…“大の英語嫌い”だった娘に起きた急激な変化】ではカナダに行ってからの“英語嫌い”だった娘さんの驚くべき変化についてお届けします。

小2娘の夏休みに「超早期留学」を決断…“大の英語嫌い”だった娘に起きた急激な変化