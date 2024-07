国内外のアーティスト2000人以上にインタビューした音楽評論家の岩田由記夫さんが休日のドライブで聴きたくなる名盤を紹介します。今回は、英ロック歌手、ロッド・スチュワートの『ATLANTIC CROSSING(アトランティック・クロッシング)』(1975年)です。大ヒット曲「セイリング」を収録。英国で1位、全米でも9位を獲得した記念碑的なアルバムです。ロッド・スチュワートは1945年1月、英ロンドン生まれ。2024年は、3月20日に東京・有明アリーナで、15年ぶりの来日公演を実施。その魅力的なヴォーカルに、多くのファンが酔いしれました。79歳の現在も、ライヴで元気な姿を見せています。

国内外のアーティスト2000人以上にインタビューした音楽評論家の岩田由記夫さんが休日のドライブで聴きたくなる名盤を紹介します。今回は、英ロック歌手、ロッド・スチュワートの『ATLANTIC CROSSING(アトランティック・クロッシング)』(1975年)です。大ヒット曲「セイリング」を収録。英国で1位、全米でも9位を獲得した記念碑的なアルバムです。ロッド・スチュワートは1945年1月、英ロンドン生まれ。2024年は、3月20日に東京・有明アリーナで、15年ぶりの来日公演を実施。その魅力的なヴォーカルに、多くのファンが酔いしれました。79歳の現在も、ライヴで元気な姿を見せています。

ワーナーと契約した第1弾、アメリカでの成功を狙う

79歳という年齢からすると、2024年、今年の来日公演が最後と思われるロッド・スチュワートが、1975年に発表した6枚目のオリジナル・アルバムが『ATLANTIC CROSSING』だ。アルバムのラストを飾る「Sailing (セイリング)」は、今回の来日公演ではアンコールで歌われた。

1960〜70年代のヨーロッパのレコード市場はアメリカ全土に比べて規模が小さかった。 そこでザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、エリック・クラプトンなどアメリカン・マーケットで成功を狙うミュージシャンが多かった。

この『ATLANTIC CROSSING』もアメリカで本格的な成功を望むロッド・スチュワートが新たにワーナー・レコードと契約した第1弾で、レコーディングもアメリカで行なわれた。

敏腕プロデューサーのトム・ダウドが担当、バックは幻のギタリスト

プロデューサーには、オールマン・ブラザーズ・バンド、エリック・クラプトンがいたデレク・ アンド・ザ・ドミノスなどを手掛けた名匠トム・ダウドが担当した。バックにも、ブッカー・T&ザ・MG’、幻の名ギタリストのジェシ・エド・ディヴィスなどそうそうたるメンバー が揃った。

ジャケットもイギリスから米ニューヨークをひとまたぎするロッド・スチュワートのイラストで、アメリカ制覇を狙う彼の意気込みを感じさせる。『ATLANTIC CROSSING』〜大西洋横断というタイトルにもロッドの野望が伝わる。

1枚でロッド・スチュワートのヴォーカリストの両側面が楽しめる

チャート的にはアメリカで9位、本国イギリスでNo.1と大成功を収めた。その他、ノル ウェー、オランダ、スウェーデン、ドイツなどでも大ヒットとなった。

元々はブルーズやR&Bを歌うことで、その歌唱力を鍛えあげてきたロッド・スチュワートだが、本作ではその後につながるスタイルを手に入れたと思える。全世界出世作と言えよう。

本作が発売された1975年にはCDがまだ登場していなかった。そこでレコードのA面を“Fast half”、B面を”Slow half”と題し、A面はロック色が濃いめ、B面はバラッド・ タイプで構成されていた。A面の荒削りとも思えるロックのロッドを楽しみ、B面で繊細なヴォーカル・テクニックを聴く。1枚でロッド・スチュワートのヴォーカリストの両側面が楽しめる。当時、A面は朝や昼間、B面は夜にじっくりと聴き込んだものだった。

『ATLANTIC CROSSING(アトランティック・クロッシング)』の裏

サッカー選手を目指していた幼少の頃

ロッド・スチュワートというとスーパースターというイメージが強い。が、幼い頃はミュージシャン志望でなく、サッカー選手を目指していた。中学生時代にプロのサッカー・チームとの契約に成功した。が、出場機会に 恵まれずベンチを温めることが多かった。そこで目標をミュージシャンに切り替え、ギターとバンジョーを学んで、ヨーロッパ中を歌いながら放浪した。が、不法入国のために結局はイギリスに強制送還された。そしてR&Bクラブなどで歌うようになった。

ロッド・スチュワートの歌唱力をいち早く認めたのが、後に世界三大ギタリストのひとりとなるジェフ・ベックだった。ジェフ・ベックは1967年に結成したジェフ・ベック・グループにリード・ヴォーカリストとしてロッド・スチュワートを招き入れた。ジェフ・ベックのエキセントリックなギタープレイ、ロッドの巧みなヴォーカルの見事な絡み合いは、同じく三大ギタリストのジミー・ペイジ が結成したレッド・ツェッペリンにヒントを与えたと言われる。

1971年のNo.1ヒット「マギー・メイ」が影響を与えた?

ジェフ・ベック・グループ以降、後にザ・ローリング・ストーンズに参加するロン・ウッドと組み、フェイセズのメンバーとして歌う。その一方、ソロ・ワークも続け、1971年にはシングル「マギー・メイ」が英米でNo.1ヒットとなった。ただ同じNo.1でもイギリスよりアメリカの方がセール枚数は圧倒的に多い。そんな点もアメリカを本拠地にするというロッドの考えに影響したと思える。

ロッド・スチュワートを知るには絶好の入門盤、それが本作だ。

『ATLANTIC CROSSING(アトランティック・クロッシング)』

■『ATLANTIC CROSSING(アトランティック・クロッシング)』

1、「THREE TIME LOSER / スリー・タイム・ルーザー」

2、「ALRIGHT FOR AN HOUR / オールライト・フォー・アン・アワー」

3、「ALL IN THE NAME OF ROCK’N’ROLL / オール・イン・ザ・ネーム・オブ・ロックン・ロール」

4、「DRIFT AWAY / 明日なきさすらい」

5、「STONE COLD SOBER / ストーン・コールド・ソウバー」

6、「I DON’T WANT TO TALK ABOUT IT / もう話したくない」

7、「IT’S NOT THE SPOTLIGHT / イッツ・ノット・ザ・スポットライト」

8、「THIS OLD HEART OF MINE / ジス・オールド・ハート・オブ・マイン」

9、「STILL LOVE YOU / スティル・ラヴ・ユー」

10、「SAILING / セイリング」

岩田由記夫

1950年、東京生まれ。音楽評論家、オーディオライター、プロデューサー。70年代半ばから講談社の雑誌などで活躍。長く、オーディオ・音楽誌を中心に執筆活動を続け、取材した国内外のアーティストは2000人以上。マドンナ、スティング、キース・リチャーズ、リンゴ・スター、ロバート・プラント、大滝詠一、忌野清志郎、桑田佳祐、山下達郎、竹内まりや、細野晴臣……と、音楽史に名を刻む多くのレジェンドたちと会ってきた。FMラジオの構成や選曲も手掛け、パーソナリティーも担当。プロデューサーとして携わったレコードやCDも数多い。著書に『ぼくが出会った素晴らしきミュージシャンたち』など。 電子書籍『ROCK絶対名曲秘話』を刊行中。東京・大岡山のライブハウス「Goodstock Tokyo(グッドストックトーキョー)」で、貴重なアナログ・レコードをLINN(リン)の約400万円のプレーヤーなどハイエンドのオーディオシステムで聴く『レコードの達人』を偶数月に開催中。近著は『岩田由記夫のRock & Pop オーディオ入門 音楽とオーディオの新発見(ONTOMO MOOK)』(音楽之友社・1980円)。