¡ÖÁ´Íç¤Ç½é¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡¡±êÅ·²¼¤Ç¹ë²÷¥Ô¥Ã¥Á¡Ä¿Íµ¤²Î¼ê¤âÂç³åºÓ¤Î°ìÅê¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª
¢£³ÚÅ· 5¡¼0 À¾Éð¡Ê13Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤¬13Æü¤Î³ÚÅ·-À¾Éð¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°áÁõ¤Ï¿È¤ËÉÕ¤±¤º¡ÈÁ´Íç¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁ´Íç¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë²Î¼ê¤Î´äºêÎÉÈþ¤µ¤ó¤¬ÎÙ¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢1µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿³ÚÅ·¡¦»³ÅÄÍÚÉö¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¼ê¤òÃ¡¤¡¢Î¾ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£´äºê¤µ¤ó¤âÇï¼ê¤Ç¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢¡ÈÁ´Íç¡É¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹È¿±þ¡£¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¶¸µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁ´Íç¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î½é¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¤ÈSNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë